Michelle Rubalcava revive su pleito con Gustavo Adolfo Infante tras ‘renunciar’ en vivo a Sale el Sol y de esta manera opinó sobre el conflicto que tuvo su excompañero con Joana Vega-Biestro.

Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad se encuentra en medio de la controversia luego que en pleno programa en vivo aseguró que sus compañeras Joana Vega-Biestro de 42 años de edad y Ana María Alvarado de 53 años de edad solo desacreditaban su trabajo.

En medio de la controversia y después de las diculpas del conductor, Michelle Rubalcava utilizó su cuenta de Twitter para posicionarse sobre el tema e incluso recordó que el también tuvo diferencias con Gustavo Adolfo Infante.

Durante la emisión del jueves 8 de septiembre del programa Sale el Sol se vivió un momento muy tenso cuando Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra de Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

En pleno programa al aire Gustavo Adolfo Infante acusó a sus compañeras de desacreditar su trabajo cuando era el único que llevaba las exclusivas a Sale el Sol.

En medio de la discusión Gustavo Adolfo Infante ‘renunció’ a Sale el Sol pues señaló que no se encontraba dispuesto a trabajar con Joana Vega-Biestro e incluso señaló que era ella o él.

“Empezando con Joana Vega, a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”

Gustavo Adolfo Infante