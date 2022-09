El público pedía que Gustavo Adolfo Infante no regresara a Sale el Sol, pero sí apareció en la sección de espectáculos, aunque no a todos les agradó la idea (Joanna Vega-Biestro).

Con todo y las disculpas que Gustavo Adolfo Infante dio al público y sus compañeras, Joanna Vega-Biestro agradeció las disculpas, aunque no las aceptó.

Asimismo, Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, apuntó que “cada uno defenderá su trabajo”, mismas palabras que hicieron al periodista, torcer la cabeza en tono de confusión.

Así se vivió el regreso de Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad, a Sale el Sol, luego de haber amenazado con irse porque estaba “harto” de sus compañeras.

Sale el Sol le dio un ultimátum a Gustavo Adolfo Infante y desde ayer -8 de septiembre- ha ofrecido disculpas, su discurso, aunque más largo, se volvió a repetir hoy por la mañana.

Al dar inicio a Sale el Sol, el periodista anteló que iba a hablar de lo sucedido ayer, aunque no lo calificó como pelea, discusión y mucho menos drama.

Gustavo Adolfo Infante regresó a Sale el Sol, pero ofreciendo disculpas primero a los televidentes y luego a sus compañeras:

Reconoció “me calenté” por un comentario que hizo Alex Kaffie, lo que terminó por irse contra sus dos compañeras, “en una discusión que tuvo que haber sido en privado”.

En todo momento, Gustavo Adolfo Infante subrayó cuál es el “espíritu de Imagen Televisión”, asumiendo que él había roto con él.

El también titular de otros programas en la televisora, señaló “tengo muchos años trabajando en esta empresa y lo conozco”.

“Ayer me exalté con Ana María Alvarado con Joanna Vega-Biestro <b>porque voy a seguir trabajando</b>, porque somos gente que tenemos años en los medios, no en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien”.

Recordemos que fue Joanna Vega-Biestro quien principalmente señaló el periodista de ser quien lo “desacreditaba” cada que podía.

Misma que contuvo en algunos momentos sus gestos sobre la disculpa de su compañero, pero en otros no pudo contener su cara de inconformidad.

Gustavo Adolfo Infante ya dio disculpas en Sale el Sol sobre lo ocurrido ayer -8 de septiembre-, pero Joanna Vega-Biestro no se notó muy convencida.

La periodista en algunos momentos, dejó ir sus caras con transparencia, pues cuando captaba que la cámara la enfocaba, sonreía, pero luego quitaba el gesto.

Joanna Vega-Biestro también tomó la palabra sobre las disculpas de Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, aunque subrayó que agradecía el gesto, aunque no lo aceptó.

Estuvo a punto de decir “te acep”, cuando se detuvo y corrigió por un “te agradecemos tus disculpas”, para después hacer un llamado al respeto y la tolerancia.

“Todos tenemos que aprender a decir no a la violencia, tenemos que ser conscientes, te acep… te agradecemos la disculpa, finalmente uno sigue aprendiendo… El respeto hacia la opinión de alguien más no significa que no esté contigo, el que alguien opine diferente a ti no significa que te falten al respeto”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.