Eva Mange, abuelita de la cantante Thalía y su hermana, la actriz Laura Zapata, murió este 24 de junio a los 104 años.

Hace algunas horas, Laura Zapata despidió a su abuela y compartió sus últimas palabras dedicadas a Eva Mange, con los medios de comunicación.

Sin embargo, entre las tomas de los programas de espectáculos, se hizo notar la ausencia de Thalía, que, aunque le depositaba manutención cada mes, estuvo poco presente durante su vejez.

Entre los comentaros en redes sociales, algunos internautas reprobaron el hecho de que no se le vio el día que despidieron el cuerpo de su abuelita y señalaron que debió tomar un vuelo a México para estar presente.

Laura Zapata y su abuela Eva Mange (@laurazapataoficial / Instagram)

“Thalía tenía que venir, eso déjenlo para alguien que no tiene papeles o dinero, muy mal”, " Muy mal si no vino al sepelio de la Doña y al de su abuelita”, “Yo no tengo avión privado y volé de Florida a mi país de origen que es más lejos que México, al entierro de mi abuela”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

Pese a ello, un par de usuarios salieron en su defensa argumentando que no pudo venir, debido a la inseguridad en México y señalaron que eso no mide el amor por Eva Mange.

“Como si hubiera mucha seguridad en nuestro país, además las cosas se hacen en vida y ella la apoyó mucho”, “Quién dice que amor es estar en el sepelio de la persona, amor es demostrarlo en vida”, “Acuérdense que cuando secuestraron a sus hermanas era porque querían el dinero de su esposo”, escribieron.

¿De qué murió Eva Mange, abuelita de Thalía y Laura Zapata?

Laura Zapata de 65 años, dio la noticia sobre la muerte de Eva Mange, abuelita de Thalía, a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Recordemos que a lo largo de su vejez, Laura Zapata fue la encargada de darle los cuidados necesarios, tras sacarla de un asilo en el que le daban malos tratos.

Comunicado (Instagram/@laurazapataoficial)

La señora logró llegar a los 104 años y aunque no se reveló el motivo de su muerte, se deduce que murió por motivos propios de la edad.