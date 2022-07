Laura Zapata habría dicho que Thalía no le dio dinero para el funeral de Eva Mange, su abuela, sin embargo, agregó que es porque ella no le ha pedido el apoyo.

Laura Zapata, de 65 años de edad, fue quien se hizo cargo por años de Eva Mange y eso pasó hasta el día de la muerte de su abuela a los 104 años de edad.

Y es que Laura Zapata apuntó no tener la necesidad de pedirle dinero a Thalía, “no soy una mantenida” y explicó que para ello trabajó por años.

Laura Zapata negó a los micrófonos de Sale el Sol, haber echado en cara a Thalía por no haberle dado dinero por los gastos funerarios de su abuela Eva Mange.

La actriz aseguró que si Thalía de 50 años de edad, no le ha dado dinero es porque ella tampoco le ha pedido.

“Yo soy la que no he presentado, y no le he dicho, he gastado tanto, cómo le hacemos, nos dividimos o qué hacemos”.

Laura Zapata, actriz.