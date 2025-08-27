Guillermo Téllez -de 80 años de edad-, papá de Natalia Téllez, fue desahuciado por error en enero de este 2025.

“La segunda mejor oportunidad de tener a Guillermo cerca” aseguró Natalia Téllez -de 39 años de edad- en el programa ‘Netas Divinas’.

Natalia Téllez y su papá Guillermo Téllez (@natalia_tellez / Instagram)

El papá de Natalia Téllez fue desahuciado por error

Natalia Téllez reveló en programa ‘Netas Divinas’ que su papá, Guillermo Téllez, fue desahuciado por error en enero del 2025.

De acuerdo con Natalia Téllez, a principios de año le dijeron que su papá tenía unas “bolas”, las cuales resultaron no ser terribles.

Sin embargo, la famosa aseguró que antes de que diagnosticaran de manera correcta a su papá, e lla vivió todo un duelo en vida muy diferente a lo que habría pensado.

Pues de acuerdo con Natalia Téllez, mientras su papá se mudó a su casa con su familia, ambos se pelearon como nunca antes.

Finalmente, la conductora de netas divinas no se mostró molesta con el diagnóstico que había recibido su papá, pues decidió verlo como una segunda oportunidad.

“Mucha chamba para despedirme de él, y resulta que aquí sigue mi cielo” Natalia Téllez

La relación de Natalia Téllez con su papá no habría cambiado mucho; sin embargo, sí ayudó a que Guillermo Téllez cambiara su estructura de vida.

En este sentido, la famosa explicó que su papá había evitado mencionar que tenía dolencias, las cuales habrían ayudado a detectar su enfermedad a tiempo.

¿Qué enfermedad padece el papá de Natalia Téllez?

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Natalia Téllez ha dejado ver lo cercana que es su relación con su papá, Guillermo Téllez.

Pero a pesar de que en reiteradas ocasiones Natalia Téllez ha mencionado que Guillermo Téllez enfrenta dificultades de salud debido a su edad, no ha mencionado que padece.