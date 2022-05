Grettell Valdez confirma su divorcio de Leo Clerc, quien estuvo acusado por fraude en Suiza. Tras varias especulaciones sobre su vida privada la actriz rompió el silencio y reveló que lleva dos años soltera.

Desde hace algunos meses surgió el rumor que Grettell Valdez estaba viviendo momentos complicados en su matrimonio luego de que se dio a conocer que Leo Clerc había sido sentenciado a 18 meses de prisión.

Los rumores aumentaron cuando Grettell Valdez se sometió a una cirugía donde le amputaron parte de su dedo pulgar debido a que le detectaron un virus con posibilidad de convertirse en cáncer y no recibió apoyo de Leo Clerc.

Grettell Valdez y Leo Clerc se casaron el 8 de diciembre de 2018 en Acapulco. Dos años después, se dio a conocer que el suizo enfrentaba un proceso legal en su país por supuesto fraude y lavado de dinero.

Desde ese momento se especuló sobre la ruptura entre Grettell Valdez y Leo Clerc. Sin embargo la actriz prefirió guardar silencio sobre su vida privada.

A través de una dinámica de preguntas y repuestas, Grettell Valdez rompió el silencio y confirmó que se divorció de Leo Clerc.

“Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”

Grettell Valdez