Grettell Valdez recordó que Belinda fue quien la ayudó a salir de la depresión, luego de separarse de Patricio Borghetti.

Una de las actrices que a lo largo de su carrera se ha ganado el cariño del público mexicano es Grettell Valdez, quien recientemente dio detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, y reveló que Belinda fue una de las personas que la ayudó a salir adelante de la depresión.

En entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Grettell Valdez recordó cómo fue su separación de Patricio Borghetti, con quien procreó a su primogénito Santino .

De acuerdo con la actriz mexicana, padeció una fuerte depresión cuando decidió separarse, ya que intentó muchas cosas por salvar su relación, pero ahora, su hijo es su mayor motivación.

“Él (Patricio Borghetti), me dijo que fue en busca de su sol. Estuvo buscando su sol. Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta, con un bebé”. Grettell Valdez

Asimismo, Grettell Valdez indicó que para ella fue un proceso difícil cuando el conductor, Patricio Borghetti, comenzó a llevarse a Santino, debido a que ya no estaban más juntos.

“Me acuerdo que la primera vez que se lo llevó me le hinqué. Yo en esa relación hice todo por rescatar mi relación. Me humillé, todo, y no me arrepiento. (…) Yo me acuerdo cuando se llevaron a Santino, me volví loca. Me agarré, me metí a mi vestidor, gritaba, me azotaba, estaba mal”. Grettell Valdez

Fue así que la famosa narró le llamó a una amiga para decirle que “se quería morir”, aunque no “tenía la fuerza” para hacerlo, pero la ayudó a sentirse mejor.

“Belinda me sacó de la depresión”: Grettell Valdez

Al seguir contando los momentos difíciles por los que pasó, después de separarse de Patricio Borghetti, Grettell Valdez relató que recibió una llamada de la productora Rosy Ocampo , para ser la antagonista de una telenovela protagonizada por Belinda y Alfonso Herrera.

“Yo le decía: ‘A ver Rosy, no me estás entendiendo. Estoy separada, estoy fea, gorda, me siento mal, no hay manera. Me vas a poner con una diosa, con Belinda, no hay manera’”. Grettell Valdez

Grettell Valdez quiso rechazar el papel de antagonista, no obstante, Rosy Ocampo le insistió y le aseguró que “era su mejor momento” para salir adelante.

En ese sentido, la actriz reconoció que después de hablar con Rosy Ocampo, fue Belinda quien la ayudó a salir de la depresión.

“¿Sabes quién me sacó de la depresión y de todo esto? Belinda. Es algo que siempre se lo voy a agradecer, que yo en ese momento terminé aceptando y a Rosy se lo tengo que agradecer infinitamente, pero Belinda llegaba todo el tiempo y me decía: ‘Cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo. Estás hermosa’”. Grettell Valdez

Finalmente, Grettell Valdez mencionó que Belinda procuraba levantarle el autoestima y apoyarla, ya que dijo: “todos los días me motivaba impresionante”.