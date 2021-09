Grettell Valdez: Su esposo le habría ofrecido el divorcio por sus problemas legales

Grettell Valdez estaría viviendo una complicada situación matrimonial, debido a los problemas legales que su esposo Lionel Clerc, originario de Suiza, tiene en su país.

Y es que, ya han pasado muchos meses desde que Grettell Valdez vio en persona a su esposo, situación que le habría afectado mucho emocionalmente.

Ante ello, Lionel Clerc le habría ofrecido el divorcio a Grettell Valdez para que rehaga su vida con alquien que sí pueda estar a su lado, pues él no podrá hacerlo por muchos años.

En 2020 se rebeló que Lionel Clerc fue encontrado culpable de un fraude por alrededor de 4 millones de pesos. Como castigo, la justicia le habría ofrecido pasar un año y medio en prisión.

Sin embargo, le dio la opción de seguir en libertad, a cambio de pagar el dinero robado, lo que habría aceptado el esposo de Grettell Valdez. Para ello, Clerc debe permanecer en Suiza.

De acuerdo con la revista TvNotas, han pasado casi 9 meses desde que Grettell Valdez vio por última vez a su esposo, lo que la tiene muy triste, según les reveló un amigo de ella:

“Siempre ha querido aparentar que no pasa nada malo y que está feliz. Se hablan diario, pero ella siempre llora porque le dice que se siente muy sola y que no se casó para estar en una relación a distancia; además, quería embarazarse, pero con él a la distancia le será imposible”

Lo peor es que Grettell Valdez tampoco puede viajar a Suiza para visitar a su esposo, por sus diversos compromisos de trabajo y por su hijo Santino.

Al verla así, según el informante, su esposo le ofreció el divorcio para que busque su felicidad, pues él calcula que tardará al menos 5 años en resolver sus problemas legales.

“La acción de Leo es muy noble, pues ya no quiere verla sufrir ni saber que se siente tan sola, sólo le importa su felicidad; también, le dijo que cuando él termine de arreglar su problema en Suiza y regrese, pueden retomar su relación si ella sigue soltera. Él no quiere que ella se sienta atada a alguien que no tendrá cerca tanto tiempo”

"Amigo" de Grettell Valdez