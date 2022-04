Grettell Valdez asegura que “casi le mochaban la mano” al hablar sobre el cáncer en su dedo y destacó que aunque se llevó un gran susto afortunadamente ya se encuentra bien de salud.

El pasado 19 de enero, Grettell Valdez se sometió a una cirugía donde le amputaron parte de su dedo pulgar debido a que le detectaron un virus con posibilidad de convertirse en cáncer.

A mas de tres meses de haberse sometido a la operación, Grettell Valdez señaló que afortunadamente ya se encuentra bien, aunque debe de seguir en tratamiento para evitar complicaciones.

Grettell Valdez aclara rumores sobre su salud; no le amputarán el dedo

Grettell Valdez alarmó a sus seguidores al revelar que se sometería a una cirugía en el dedo para remover una verruga que había sido ocasionada por un virus y que se tenía el riesgo de que se complicará.

A través de sus redes sociales la actriz de 45 años señaló que se sometería a este procedimiento ante el riesgo de que el cáncer que le fue detectado en esa extremidad en 2017 volviera a aparecer.

En entrevista con varios medios Grettell Valdez fue cuestionada sobre su estado de salud luego de que se generaron varios rumores en torno al procedimiento al que se había sometido.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Grettell Valdez señaló que algunos medios casi le mochaban la mano al hablar sobre el tratamiento al que se había sometido.

“Si que barbaros ya casi me mochaban la mano, ¿qué les pasa?”

Grettell Valdez reconoció que si se llevó un gran susto cuando los doctores le dieron su diagnóstico, pero ahora ya se encuentra más tranquila.

“La verdad si me lleve un gran susto, pero ahora que ya pasó, cuando dicen que cuando ya pasa todo ya viene la calma. Si me asuste muchísimo”

Durante su conversación Grettell Valdez reconoció el gran trabajo que hicieron los doctores y destacó que casi no se nota lo que le hicieron en el dedo.

Grettell Valdez señaló que aunque se encuentra bien se debe de someter a un tratamiento para evitar que vuelva el cáncer.

“Tengo que hacerme tres tratamientos de un laser para matar cualquier partícula que haya quedado para que no me vuelva a pasar porque realmente hace cinco años fue que detecté un cáncer que yo me lo erradique”

