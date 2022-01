Grettell Valdez se deja ver tras amputación de parte de su dedo. Mediante sus historias de Instagram, la actriz se mostró sumamente feliz y agradecida con la vida.

A unos días de haber ingresado al quirófano para deshacerse de parte de su dedo pulgar derecho ya que le detectaron un virus, Grettel Valdez se dejó ver en redes sociales.

Grettell Valdez grabó un video junto a su hijo Santino Borghetti con el que agradece despertar en casa así como tener vida.

“Buenos días, alegría; buenos días, señor sol”, cantan madre e hijo desde la puerta de su hogar mientras disfrutan de una mañana soleada.

“Así de felices y agradecidos se despierta en casa #Todoconamor. Es te amo @santinoborghetti, gracias por vivir la vida con amor y bailar”, escribió junto al clip.

Aunque la actriz no muestra su mano frente a la cámara, sí se aprecia una gasa sobre uno de sus dedos de la mano derecha.

. @gretelvaldez se deja ver tras amputación de parte de su dedo pic.twitter.com/bKG8OYmPhP — EnelShow.com (@enelshow) January 24, 2022

¿Qué le pasó a Grettel Valdez?

El pasado 19 de enero, Grettel Valdez se sometió a una cirugía de menor riesgo. Le amputaron parte de su dedo pulgar de la mano derecha debido a que le detectaron un virus con posibilidad de convertirse en cáncer.

La intervención fue exitosa, reveló la propia Grettel Valdez así como prometió a sus seguidores que próximamente revelaría los pormenores.

“Estoy en casa, recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me intubaron y me duele. Ya les contaré”, prometió a sus seguidores, quienes todo el tiempo la inundaron de muestras de cariño.

Grettell Valdez, historia en Instagram (@grettellv / Instagram)

Grettell Valdez recibirá quimioterapias tras cirugía del dedo

Tras esta cirugía, Grettell Valdez será sometida a quimioterapias y una reconstrucción de piel por lo que se ha puesto en manos de un especializado oncólogo y un cirujano plástico.

No obstante, la actriz promete no apresurar su proceso de recuperación sobre todo porque no prioriza la estética de su mano ya que está feliz por haber erradicado la verruga que pudo causarle cáncer.

“Sí es todo un proceso, pero todo va a salir bien”, dijo a sus seguidores e incluso les pidió rezar por ella.