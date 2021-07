En los últimos meses Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, ha estado envuelta en una gran polémica debido a las acusaciones que hizo en contra de su familia.

Recordemos que, además de haber denunciado que su abuelo, Enrique Guzmán, por haber abusado de ella cuando era una niña, Frida Sofía también acusó a su mamá de “no haber sido buena madre”.

Gloria Izaguirre acudió como invitada al programa ‘Siempre hay más’, donde uno de los temas principales fue “madres narcisistas”.

Ante esto, Izaguirre no dudó en mencionar el célebre caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, Alejandra Guzmán tuvo varios descuidos con su única hija, cuando esta era solo una niña.

Posteriormente, Gloría Izaguirre señaló que el comportamiento de la Reina del Rock evidenciaba su mal desempeño como mamá.

Luego de eso, también reveló haber sido testigo de los descuidos de Alejandra ; por lo que aseguró Frida sufrió negligencia parental toda su vida.

Durante el programa, Gloria Izaguirre, quien fue amiga de Alejandra Guzmán, confesó haber atestiguado en diferentes ocasiones la forma en que la cantante dejaba a un lado sus responsabilidades como mamá.

Todo para irse con con los hombres; que según las declaraciones de Izaguirre, fue en más de una ocasión .

Luego de que Gloria Izaguirre mencionara los hechos que declaró haber atestiguado, pasaron a hablar sobre la situación entre Frida Sofía y Enrique Guzmán.

Recordemos que, Frida denunció varios abusos sexuales; no solo por parte de Enrique Guzmán, sino también provenientes de otras personas.

Ante esto, Izaguirre afirmó creerle a Frida.

“Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”

Gloria Izaguirre