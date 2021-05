Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de quitarle una casa y su virginidad

En entrevista con ‘Ventaneando’, Pablo Moctezuma reveló que Alejandra Guzmán había sacado de su testamento a su única hija.

De inmediato surgieron rumores de que Frida Sofía había hecho las acusaciones contra Enrique Guzmán por venganza.

Sin embargo la influencer se defendió y aseguró que no busca el dinero de su mamá.

Frida Sofía: “Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero”

El padre de Frida Sofía confirmó a ‘Ventaneando’ que Alejandra Guzmán había decidido sacar de su testamento a su hija.

En el video dejó en claro que es algo que no le importa a su hija ya que ella no le interesa el dinero o las propiedades de su mamá.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches” Pablo Moctezuma

Sin embargo surgieron rumores que señalaban que Frida Sofía había acusado a Enrique Guzmán como venganza a la cantante por dejarla sin herencia.

Tras la polémica, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para responder a las acusaciones de su contra.

En una respuesta al programa ‘Suelta la Sopa’, la joven de 29 años dejó en claro que no le interesa el dinero de Alejandra Guzmán.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente!” Frida Sofía

En su mensaje que posteriormente compartió en sus Instagram Stories, Frida Sofía dejó en claro que no necesita estar de buitre.

“Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinches haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan” Frida Sofía

Frida Sofía herencia Alejandra Guzmán (@ifridag / Instagram )

También compartió una respuesta a un usuario en el que señala que ya no se va a vallar los abusos en su contra.

“Yo no vine a callarme y cruzarlos brazos ni menos a callarme abusos sexuales, físicos, emocionales y mentales. A mi no me tumban y a mi no me callan porque por personas como tú las víctimas guardan silencio” Frida Sofía

Frida Sofía no se calla abusos (@ifridag / Instagram )

Frida Sofía: “Que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad”

En una tercera publicación, Frida Sofía habló sobre el departamento que le dio Alejandra Guzmán y aseguró que hubiera preferido tiempo y amor.

“El depa... hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya con su pinch* depa que al final es lo único que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro” Frida Sofía

En su mensaje también acusó a su mamá de haberle robado una casa y de permitir que le quitaran su virginidad.

“Al final, si quieren hablar de propiedades... ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta pinch* jaulita de oro. O sea que mejor díganle a la ‘YO-YO’ que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel” Frida Sofía