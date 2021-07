Aseguran que Enrique Guzmán no quiere vivir y tiene miedo de ir a la cárcel por Frida Sofía

La revista TVNotas publicó que Frida Sofía ya le había puesto precio para tener un acercamiento con Alejandra Guzmán y poder poner un alto a sus demandas en contra de Enrique Guzmán y su mamá.

Sin embargo, el mismo medio reveló que Enrique Guzmán se encuentra muy desmotivado e incluso ya no quiere vivir, además de que tiene miedo de ir a la cárcel.

Enrique Guzmán (Agencia México)

Enrique Guzmán aterrado por denuncia de Frida Sofía

Tras la publicación de la revista TVNotas en donde se aseguraba que Frida Sofía había puesto precio para detener la demanda, su abogado Xavier Ólea desmintió la información.

La revista de espectáculos reveló que Enrique Guzmán se encuentra preocupado pues tras las acusaciones de Frida Sofía no ha podido conseguir trabajo y el proceso de su demanda va muy lento.

Una fuente cercana a Enrique Guzmán le habría revelado a TVNotas que el cantante se encuentra devastado ya que no tiene dinero e incluso ha revelado que ya no quiere vivir.

De acuerdo con el medio Enrique Guzmán se encuentra desesperado ya que las personas no han dejado de atacarlo tras las acusaciones de Frida Sofía.

La fuente señaló que en un primer momento Enrique Guzmán se molestaba con las críticas, pero ahora le entristece saber que es juzgado por algo que asegura que no cometió.

Enrique Guzmán también se encontraría angustiado pues no puede solventar sus gastos ya que no encuentra trabajo y el único que lo ha apoyado es Alejandro Gou , pero no tiene la respuesta del público.

Aunque Alejandra Guzmán le ha mostrado su apoyo e incluso no le había hablado a su hija cuando realizó las acusaciones contra Enrique Guzmán, la cantante tendría también sus gastos.

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán (@laguzmanmx/Instagram)

Familia de Enrique Guzmán le habría pedido ir a terapia

El estado de Enrique Guzmán ya habría preocupado a su familia y en especial a su esposa Rosalba Welter , quien incluso ya le habría pedido al cantante buscar terapia para mejorar su salud mental.

Además de que también se ha mermado su salud ya que se le sube o baja el azúcar. Su presión arterial se desestabilizó y sus ganas de vivir han mermado, “él mismo ha dicho que mejor ya se quiere morir”, señaló la fuente.

La revista TVNotas publicó que su principal miedo es ir a la cárcel, aunque los abogados ya hayan tramitado un amparo para que lleve su proceso en libertad.