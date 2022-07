El comediante mexicano Germán Ortega, compartió que se va a hacer un nuevo ‘arreglito’ estético.

Recordemos que recientemente, Germán Ortega de 54 años, se hizo un injerto de cabello y compartió el proceso con sus seguidores, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde cuenta con más de 53 mil seguidores.

Esta vez, Germán Ortega se hará una rinoplastía con dos objetivos; uno de ellos, lograr afinarla de las alas nasales y cambiar su estructura para lograr respirar mejor.

Fue en un encuentro con algunos medios de comunicación, donde Germán Ortega compartió la situación: “Me van a operar la nariz”, contó.

El también actor, consultó la opinión de su otorrinolaringólogo y foniatra la situación, pues está tomando clases de canto y cualquier movimiento en su nariz, podría afectar su forma de cantar.

Germán Ortega, actor. (Agencia México)

El médico le pidió que no se respingue la nariz, sin embargo, el otorrinolaringólogo, determinó que era necesario para tener una mejor respiración.

“El foniatra me dijo ‘nada de levantarte la nariz’ llegaron a la conclusión de que si me tienen que levantar la puntita porque me va a permitir respirar mejor”, contó Germán Ortega para concluir.

Germán Ortega comparte resultados de injerto de cabello

En enero de este año, Germán Ortega, integrante de los Masca brothers, compartió los primeros resultados de su injerto de cabello en redes.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde reveló con un video, que se sometió al implante.

En el audiovisual, el actor presumió los detalles del procedimiento.

“Bueno, pues así estoy, pueden ver mi cabello, ahí está, la luz. Hoy ya es sábado 15, es la madrugada, son como, casi las tres de la mañana, tuvimos show aquí en Guadalajara y bueno, así es como voy”. Contó Germán Ortega en Instagram

El clip deja ver el reciente crecimiento del cabello de Germán Ortega, quien actualmente presume los resultados del injerto, que comenzó a compartir con sus fans desde hace 7 meses.

En el video, Germán Ortega también mostró, cómo le retiraron parte del cabello que tiene detrás, para colocarlo en frente.

“Este es mi cabello que ya tengo de largo, de hace tiempo. Acá atrás la zona donadora, no sé si se puede ver”, dijo para mostrar la sección de su nuca rapada.

“Ahí va, ahí va la greña y bueno, nos vemos en el Tenorio”, agregó Germán Ortega para concluir.