Germán Ortega explota por preferencia a Maribel Guardia en alfombra roja

Germán Ortega explotó contra la prensa y señaló que fue ignorado en la alfombra roja de ‘José el Soñador’, pues los reporteros prefirieron cuestionar a Maribel Guardia.

El comediante dijo estar “sentido” con los reporteros de espectáculos y señaló solo ser buscado cuando la nota se trata de dar amarillismo en los medios.

Anteriormente, Germán Ortega había sido cuestionado sobre su injerto de pelo y lo que tuvo que hacer por consecuencia de este, como el no tener sexo con su pareja.

Germán Ortega no tuvo sexo con su esposa tras su injerto de cabello

Germán Ortega fue cuestionado por supuestos conflictos entre integrantes de la obra ‘El Tenorio Cómico’, situación a la que dijo “yo no voy a hablar de eso”.

Enseguida, Germán Ortega señaló que él no iba a aclarar chismes, pues apuntó que solo para eso es buscado, “quieren ver lo amarillista”.

Esto debido a que dijo haber sido ignorado por la prensa en días anteriores cuando asistió a la alfombra roja de ‘José el soñador’, “estuve parado como pendejo y nadie me peló”.

“No hay pedo, si nada más es sacar información o ver lo amarillista, si eso es lo que vende, okay. Yo lo que vendo es subir al escenario, yo no me voy a prestar a otra cosa”.

Germán Ortega, actor.