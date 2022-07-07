En medio del pleito entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos, medios españoles aseguran que la “misteriosa rubia” ya conoce y convive con los niños.

De acuerdo con esta información, Gerard Piqué ya presentó a su “nueva novia” con sus dos hijos, Milan y Sasha.

Asimismo, se dice que Piqué y la “misteriosa rubia” pasaron un fin de semana muy familiar en compañía de los hijos de Shakira.

Piqué ya presentó a su “nueva novia” a sus hijos, pese a pleito con Shakira

A través del podcast ‘Mamarazzis’, se dio a conocer nueva información sobre el caso de Shakira y Piqué.

Y es que, en medio de un supuesto pleito por la custodia de los hijos, Gerard Piqué ya habría dado un paso importante con la “misteriosa rubia” que lo acompaña desde su separación con Shakira.

Shakira y Piqué (Especial)

Según fuertes cercanas al futbolista, este fin de semana Piqué y sus hijos pasaron un rato en Barcelona, disfrutando de un evento familiar.

La mujer rubia que, se rumora, es la nueva novia de Gerard Piqué, también fue invitada a la reunión y estuvo muy cerca de los hijos de Shakira .

Aunque, cabe aclarar, no se sabe si Piqué ya la presentó a sus hijos como una “nueva novia”.

“Vestía de color negro y en ningún momento se escondieron (...). Podemos confirmar que ella ya conoce a los hijos de la pareja.” Información 'Mamarazzis'

Shakira, Piqué e hijos (@shakira / Instagram)

Por otra parte, se reveló que Piqué y la “misteriosa rubia” llegaron a Barcelona desde Dubai, en un viaje por motivos profesionales.

Algunas personas pudieron ver al futbolista y la mujer en el aeropuerto, y aseguran se veían como “parejita de amigos” .

¿Quién es la “misteriosa rubia” que acompaña a Piqué?

Se han revelado pocos detalles sobre la presunta nueva novia de Piqué, toda vez que el futbolista se preocupa por proteger su identidad.

No obstante, se ha confirmado que la mujer tiene 22 años y trabaja en ‘Kosmos’ , empresa del futbolista.

Antes de llegar a esta, se desempeñaba como mesera en el bar ‘La Traviesa’, de Barcelona.

Gerard Piqué (@3gerardpique / Instagram)

Se sospecha que personas del círculo cercano de Piqué y la mujer rubia, han confirmado la relación amorosa desde hace varias semanas.

Por ello, el futbolista estaría preocupado por formar un lazo entre su nueva novia y los hijos que tuvo con Shakira.

“Primero que la vean como alguien familiar, para presentarla como novia después”, se comenta en medios.