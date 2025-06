Geraldine Bazán- de 42 años de edad- puso fin a la incertidumbre y confirmó el distanciamiento con su madre, la señora Rosalba Ortiz.

Ahora, la actriz prefiere mantener el tema privado fuera del foco mediático y huye ante los cuestionamientos de la prensa.

Geraldine Bazán se encuentra en polémica tras aparente distanciamiento que mantiene con su mamá Rosalba Ortiz.

El tema fue abordado en una reciente encuentro con la prensa, pero Geraldine Bazán fue de “oídos sordos”.

“Chicos, me tengo que ir” dijo Geraldine antes de huir cuando le preguntaron por el distanciamiento de su mamá.

A pesar que los reporteros fueron insistente para obtener declaraciones de Geraldine Bazán, la actriz dio por terminado las entrevistas.

Geraldine Bazán contó que, a pesar de sentir “mucho amor y respeto” por su madre, llegó un momento en el que prefirió “marcar distancia”.

Geraldine Bazán reveló que eligió su paz y la de sus hijas, especialmente ante cuestiones mediáticas que no tenían que ver con ella, pero parecía que sí.

Además, la actriz revelo que le pidió de la mejor manera hasta llorando de que dejará de hablar de ella.

Sin embargo, al ver que su madre no cedió ante sus peticiones, Geraldine Bazán decidió tomar distancia.

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, abordó el distanciamiento que mantiene con su hija.

Durante una entrevista con Ventaneando, expresó que la relación entre ambas se ha visto afectada por diferencias relacionadas con sus intervenciones públicas ante la prensa.

Además, afirmó que hay personas que se aprovechan de esta situación para atacarla públicamente.

"El hecho de que mi hija esté molesta conmigo y que se distanció y que haya dicho esto públicamente, ha provocado que personas perversas se burlen de mí que digan ‘ay, tu hija no te quiere’

Relató que, tras una conversación con Geraldine Bazán, esta le solicitó que no interviniera en asuntos que considera privados.

No obstante, Rosalba Ortiz reiteró que, como madre, se siente con la libertad de hablar cuando se le consulta, y que su intención no es generar conflicto, sino expresar su punto de vista.

"No me regañes hija, yo soy tu mamá y yo voy a seguir diciendo lo que crea conveniente porque tú no ves, perdón por estas lágrimas”.

Rosalba Ortiz