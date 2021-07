Galilea Montijo y Andrea Escalona se despiden de Marisol González

El pasado 1 de julio Marisol González confirmó entre lágrimas que dejaría temporalmente el programa Hoy, después de dos años y medio en el matutino.

Galilea Montijo y Andrea Escalona le dedicaron unas emotivas palabras de despedida a Marisol González.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, las conductoras le desearon la mejor de las suertes a Marisol González y destacaron que esperan que regrese pronto.

En diversas ocasiones Alex Kaffie ha insinuado la mala relación que existía entre Marisol González y Galilea Montijo, incluso señaló que ella era la más feliz con la salida de su compañera.

Sin embargo, las conductoras han negado esta noticia argumentando que entre ellas no hay ninguna clase de problema.

Y así lo demostró Galilea Montijo al dedicarle unas palabras de despedida a Marisol González. En su publicación le recalcó que espera que pronto pueda regresar al programa Hoy.

Marisol González respondió el mensaje de Galilea Montijo, agradeciéndole todo el apoyo que le brindó en estos años.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Escalona le dedico unas emotivas palabras a Marisol González.

“Uff!! En la vida!! En los programas!! En general!! Cuesta mucho hacer familia, no sabes lo mucho que te voy a extrañar”

Andrea Escalona resaltó que admira a Marisol González pues conoce que esta decisión es por su familia. Además destacó que no es una despedida definitiva pues espera que pronto pueda regresar al programa Hoy.

“En el fondo de mi ser aplaudo tu valentía, tus prioridades, tu familia, que fue con los valores que a mí también me enseñaron, no es más que un hasta luego Marisolita tú lugar sigue aquí …. No es punto final… solo puntos suspensivos para que también disfrutes a los tuyos”

Andrea Escalona