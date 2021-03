Galilea Montijo celebra cumpleaños del hombre de su vida

La conductora Galilea Montijo está celebrando el noveno cumpleaños de su hijo Mateo.

Hoy es un día para vestirse de fiesta, por lo menos en casa de Galilea Montijo y posiblemente en el set el programa Hoy, debido a que el hombre que más ama la conductora de televisión está celebrando un año más de vida .

Por supuesto, hablamos de Mateo, el hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina. Propiamente la íntima amiga de Andrea Legarreta felicitó a su primogénito a través de su cuenta de Instagram : “Como olvidar tus primeros pasos. Que manera de cambiar mi vida. Que manera de amarte ¡Feliz cumpleaños! Mi amor del bueno”, escribió junto a un tierno video del niño dando sus primeros pasos .

Las reacciones no se hicieron esperar: “Wow feliz cumpleaños mii niño bello”, “Wow, qué hermoso, lo amo”, “El verdadero milagro de la vida”, “Qué lindo el güerito”, “Felicidades al sobrino que todos queremos. Que sea un día bonito y especial”, “Disfrútalo mucho Gali, el tiempo pasa rapidísimo”, “Happy birthday, parece que fue ayer”, se lee entre los comentarios.

Galilea Montijo genera rumores de embarazo

El pasado 10 de marzo, Galilea Montijo se reintegró al programa Hoy luego de haberse ausentado por dos semanas debido a que se volvió a contagiar de Covid-19.

En aquel momento su ausencia dio mucho de qué hablar y es que aunque asegura que se cuidó todo el tiempo para no volver a contagiarse de coronavirus, muchos reprueban que cada fin de semana se fuera a Acapulco y además organizara reuniones con familiares y amigos. Por si fuera poco, durante su aislamiento, Montijo publicó fotos de sus viajes, por lo que muchos creyeron que eran actuales aunque en realidad eran tomas viejas.

Para rematar se rumoró que estaba embrazada en espera de su segundo bebé y es que desde que nació su primogénito la famosa ha confesado querer ser madre por segunda vez, aunque esto aún no está por pasar, aclaró la propia a la prensa: "Díganme cuánto tengo porque no sabía, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo”.