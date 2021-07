Marisol González revela cuánto tiempo podría estar alejada del programa Hoy

El pasado 1 de julio Marisol González confirmó entre lagrimas que dejaría el programa Hoy. Sin revelar más detalles, la conductora dejó en claro que su salida era por un tema personal.

En compañía de sus compañeras Andrea Legarreta , Galilea Montijo y Andrea Escalona , Marisol González agradeció el tiempo que estuvo en el programa Hoy y detalló que era una salida temporal.

Tras los rumores que surgieron después de anunciar que se iba de Hoy, Marisol González reveló cuál es la verdadera razón por la que dejará el matutino y cuánto tiempo estará ausente.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Marisol González se sinceró sobre su salida de programa Hoy.

Marisol González destacó que por la lloradera, no pudo explicar claramente los motivos de su salida y destacó que viajará a Torreón en Coahuila, México, de donde es originaria.

De acuerdo con Marisol González, su mudanza se debe a que acompañará a su esposo Rafael Márquez Lugo a unos proyectos laborales.

“Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera, pero esa es la razón”

En el video Marisol González puntualizó que será la próxima semana cuando deje el programa Hoy, después de dos años y medio en el matutino.

Marisol González se sinceró y admitió que fue muy difícil tomar la decisión, pero destacó que lo hace por su familia.

“Es muy difícil, me costó mucho, mucho altibajo, de repente me sentía muy triste y lloraba mucho. Pero vale la pena también por sacar adelante a lo más importante, que es mi pilar: mi familia. No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan”

Marisol González