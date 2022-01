Galilea Montijo tiene miedo de volverse a contagiar de Covid-19, tras las secuelas a las que se tuvo que enfrentar luego de dar por segunda vez positivo a coronavirus.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo les pidió a las personas seguir cuidándose y utilizar el cubrebocas para evitar que sigan los contagios.

Galilea Montijo puntualizó que no entiende como las personas siguen sin seguir las medidas recomendadas, luego de todo lo que se ha vivido en los últimos meses.

Ante el aumento de contagios por el Covid-19, Galilea Montijo les pidió a las personas seguir cuidándose y no bajar los brazos ante la nueva ola ómicron.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo confesó que tiene miedo de contagiarse por tercera ocasión de Covid-19, pues señaló que sufrió secuelas muy graves.

Su mensaje se dio después de que el programa Hoy presentará una nota sobre el contagio de Erika Buenfil y su hijo Nicolás.

Al regresar de la nota, Arath de la Torre pidió a las personas que se vacunen pues se ha demostrado que las personas tienen menores reacciones.

Fue en ese momento que Galilea Montijo tomó la palabra para mostrar la preocupación que siente al ver a personas que no usan el cubrebocas y de esa manera salen a la calle.

“Vas en el tráfico y volteas a ver a gente sin cubrebocas, yo he visto a gente y digo es neta”

Galilea Montijo señaló que es gente que va cerca de ti y que podría contagiarte por no cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

Galilea Montijo confesó que ella si tiene miedo de dar positivo por una tercera vez, ya que se tuvo que enfrentar a las secuelas.

“A mí si me da miedo, bueno después de dos y de tanta secuela, a mi me da miedo un tercero. Hay no que se vaya a la fregada”

