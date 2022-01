¿Galilea Montijo podría cambiarse a TV Azteca? Esto es lo que sabemos sobre los planes de la conductora para este 2022.

Tras varios días de ausencia, Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy, calmando los rumores de su posible salida de la televisora de San Ángel.

Con la llegada de Carmen Muñoz al programa Hoy, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si podría cambiarse a TV Azteca y esto fue lo que señaló.

Galilea Montijo no se esconde de la justicia (@galileamontijo / Instagram)

Galilea Montijo no sabe los cambios que vendrán para el programa Hoy

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas del programa Hoy. Sin embargo se generó el rumor de que podría dejar el matutino este año debido a la polémica por su supuesta relación con el narcotráfico y su vínculo con Inés Gómez Mont.

Tras varios rumores, Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy y confirmó que por ahora continuará en el matutino y destacó que se vienen cosas muy buenas para la emisión.

“Gracias a Dios sí. Cada año la gente nos pone en los primeros lugares y eso es algo que tenemos que agradecer. La productora trae ideas muy padres y divertidas, y pues a seguirle trabajando” Galilea Montijo

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo fue cuestionada sobre los cambios y los nuevos talentos que podrían incorporarse al programa Hoy.

De manera contundente Galilea Montijo destacó que por el momento ellos no saben nada de alguna incorporación.

“Hasta ahorita, lo que nosotros sabemos... nosotros como producción o como talento, siempre sabemos de los cambios en octubre” Galilea Montijo

Sin embargo señaló que es la empresa la que tiene la última palabra sobre los cambios de conductores.

“Ahora, han cambiado tanto las cosas que realmente no sabemos qué venga para ‘Hoy’. Nosotros estamos ahora sí de qué nos diga la empresa y si ya no estamos, pues ya no estaremos” Galilea Montijo

Conductores del programa 'Hoy' (@programahoy / Instagram)

Con la llegada de Carmen Muñoz al programa Hoy, ¿Galilea Montijo podría irse a TV Azteca?

Durante su conversación con los medios, Galilea Montijo fue cuestionada sobre la llegada de Carmen Muñoz al programa Hoy, luego de que en noviembre pasado se confirmó su salida de TV Azteca.

Galilea Montijo aseguró que más allá de la televisora lo más importante es que se tenga trabajo. En ese sentido destacó que es el público quien hace la guerra entre los canales.

“Yo siempre he dicho que está padrísimo a donde quiera que vayas y donde te den trabajo, porque estas guerras de televisoras las hace más el público que nosotros. A donde vayas que te den trabajo pues bienvenido, el trabajo siempre es bendito” Galilea Montijo

Al ser cuestionada sobre si podría cambiarse a TV Azteca, Galilea Montijo señaló que no le gustaría ya que se encuentra muy agradecida con el canal.

“Si tú me preguntas si a mí me gustaría, no porque no quiera estar en otras televisoras, sino porque yo lo único que tengo para el canal es agradecimiento. No tienen idea del cariño que tengo a la empresa y a mis jefes y yo no tengo cómo agradecerles” Galilea Montijo

Son embargo destacó que si el día de mañana ya no tiene trabajo en la televisora, tendría que buscar otras opciones.

“Si el día de mañana, yo como producto ya no les funcionara, yo lo entiendo. No me lo tomo personal y si quisiera seguir trabajando en la televisión bueno pues tendría que buscar otras opciones. Pero si tú me preguntas si me gustaría irme, no, pero no es porque tenga algo en contra de otras televisoras” Galilea Montijo

Galilea Montijo deja la polémica atrás y empieza este año con mucha paz

En entrevista con varios medios, Galilea Montijo señaló que este año inicia con mucho trabajo y con varios planes para este 2022.

“Arrancando un nuevo año gracias a Dios con mucho trabajo, muchas motivaciones y planes para este año entonces vamos a ver” Galilea Montijo

Tras ser señalada como “señora del narco” y ser vinculada con el caso de Inés Gómez Mont, Galilea Montijo destacó que tiene mucha paz.

Sin querer hablar sobre las polémicas en las que se vio envuelta, Galilea Montijo puntualizó que le sirvieron para darse cuenta de todo el cariño que cuenta en su vida.

“De todas las cosas que te pasan, siempre te preguntas por qué te pasan y me he dado cuenta de tanto cariño... y eso no tengo cómo agradecerlo. Así cerré el año, de mucho amor y cariño de gente que ni siquiera conozco y con eso me quedo” Galilea Montijo

En su entrevista Galilea Montijo reiteró que no tiene pensado hablar sobre ningún tema en el que se vio envuelta el año pasado.

“Ya lo malo, si así lo queremos llamar, ya fue entonces ya no vuelvo a hablar del tema, no diré nada y no me interesa” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que este 2022 lo inicia con mucha paz y aseguró que su única intención es divertir al público.