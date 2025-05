Galilea Montijo habló de lo que sintió al ver a un motociclista volando durante un accidente automovilístico donde ella también se vio involucrada.

En el programa Netas Divinas, Galilea Montijo -de 51 años de edad- compartió los momentos de pánico que vivió al creer que su chofer habría causado un accidente.

Galilea Montijo habla del susto al ver a un motociclista volando tras accidente

Galilea Montijo compartió a sus compañeras de Netas Dividas que fue testigo de un fuerte accidente en Periférico en el que vio volar a un motociclista.

De acuerdo con Galilea Montijo, ella se encontraba en el teléfono cuando de repente escuchó un fuerte golpe.

Galilea Montijo destacó que fue tal el golpe que, incluso, ella terminó golpeándose en la mano.

Y cuando volteó a ver qué había ocurrido, vio a un motociclista volar frente a ella.

“De repente un señor guamazo, cuando volteo veo un motociclista volando frente a mí y cayó frente a mi coche” Galilea Montijo

En un primer momento pensó que ellos habían ocasionado el accidente, pero resulta que no fue así.

Y es que un carro del otro carril quiso adelantarse, pero no se fijó que venía una moto.

Fue así como el motociclista terminó impactándose en la camioneta de Galilea Montijo.

“Resulta que el de a lado quiere adelantarse y meterse de este lado, no ve al motociclista, el motociclista golpea con mi camioneta y cae frente” Galilea Montijo

Tras accidente, Galilea Montijo accedió a tomarse foto con motociclista lesionado

Aunque no había tenido la culpa, Galilea Montijo no abandonó el lugar hasta que llegó la ambulancia, pues el motociclista señalaba que no sentía las piernas.

Galilea Montijo criticó que la ambulancia tardó dos horas en llegar; afortunadamente, el accidentado no se encontraba entre la vida y la muerte.

“Dos horas a que llegara la ambulancia, yo no me quería mover hasta que no llegara la ambulancia” Galilea Montijo

Al llegar la ambulancia, Galilea Montijo se bajó para despedirse del accidentado y decirle que esperaba que todo saliera bien y no pasará del golpe.

Sin embargo, el motociclista con todo y su dolor le pidió a Galilea Montijo que se tomará una foto con él, algo a lo que la conductora accedió.

Incluso, Galilea Montijo señaló que se tomó una foto con los motociclistas que también habían llegado al lugar y les pidió que se cuidaran.

“Se me queda viendo el chavo y me dice: ‘¿eres Galilea? y le digo ‘sí, espero que todo esté bien y que nada más fuera el golpe, que no sea ni fractura’, y me dice ‘¿te puedes tomar una foto conmigo?’ y ya la foto con todos los motociclistas” Galilea Montijo

Galilea Montijo agradeció que tras el susto que vivió todo se quedó en una anécdota porque el motociclista afortunadamente se encuentra bien .