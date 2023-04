Galilea Montijo lloró al recordar cómo cambió su vida con Fernando Reina antes de darse cuenta que el divorcio era inevitable.

El pasado 10 de marzo, Galilea Montijo dio a conocer que tras 11 años de matrimonio, se había divorciado de Fernando Reina por mutuo acuerdo.

En su momento, Galilea Montijo culpó a la pandemia de Covid-19 por el desgaste de su matrimonio.

Ahora que han pasado algunas semanas del golpe mediático, Galilea Montijo parece más dispuesta a hablar sobre las verdaderas causas que terminaron con su relación.

En el programa ‘Netas Divinas’, del que es una de las cuatro conductoras, Galilea Montijo habló sobre los cambios en el amor.

Así fue que confesó la verdadera razón de su divorcio, sin siquiera hacer referencia a la infidelidad de la que se acusa a Fernando Reina.

Y es que, recientemente se ha dicho que el exesposo de Galilea Montijo acaba de convertirse en padre nuevamente .

A sólo semanas de confirmar su divorcio de la conductora.

Galilea Montijo dijo que el amor entre ella y Fernando Reina fue transformándose sin darse cuenta, hasta que la ruptura fue inevitable.

Y es que, dijo, llegaron al grado de dejar de verse como pareja, para sólo identificarse como padres de Mateo, hijo de 11 años que tienen en común:

“¿En qué momento se perdió todo, en qué momento dejamos de luchar por eso? No hablo de luchar, de la manera de sufrir, sino que nos dimos cuenta que sí, como individuos cambiamos y también es desde una parte de la honestidad decir, ‘pues no nos entendemos, nos vamos por ese camino’ y definitivamente sí creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo”

Galilea Montijo dijo que al reconocer finalmente que su matrimonio se había terminado, se dio cuenta que por el bienestar de su hijo, lo mejor sería trabajar para iniciar una amistad.

También, porque ellos ya contaban con una estructura familiar.

Que, pesar de sonar demasiado moderna para mucha gente, pues se lleva tan bien con la exesposa de Fernando Reina, les funciona muy bien.

“Yo lo platiqué con él, le dije, ‘¿porque no?, si lo tienes tú con tu ex mujer, de la cual yo también me siento parte, de que seamos una familia disfuncional y que nos funciona a nosotros, ¿porque yo no podrían ser también tu amiga?, si fui parte de ese proceso, de que todos hemos puesto nuestro granito para llevarnos de esa manera”

Galilea Montijo