Galilea Montijo confiesa que quería golpear a Lili Brillanti cuando se encontraban trabajando juntas en el programa ‘Vida TV’ hace 20 años.

Luego de que Lili Brillanti reveló en entrevista que Galilea Montijo la había amenazado con golpearla mientras trabajaban, ahora la conductora de Hoy respondió a los dichos de su antigua compañera.

Galilea Montijo señaló que nunca fue amiga de Lili Brillanti ya que ella filtró varios de los rumores que salieron sobre ella en las revistas de espectáculo.

Lili Brillanti (@lilibrillanticonductora / Instagram )

Galilea Montijo sorprendida de que Lili Brillanti se acuerde de algo que pasó hace 20 años

En entrevista en el programa ‘Se lo dijo’ con Miguel Díaz, Lili Brillanti habló sobre las diferencias que tuvo con Galilea Montijo cuando trabajaban juntas en el programa ‘Vida TV’.

Galilea Montijo respondió a Lili Brillanti y se mostró sorprendida de que su excompañera se acuerda de algo que pasó hace 20 años:

“Me da risa que 20 años después salga esto, digo no sé con qué intención lo haga… el otro día me estaba acordando y dije ‘¡ay!, ¿qué fue lo que pasó hace 20 años?, porque ni lo tengo en la mente, ni estoy todo el día con eso” Galilea Montijo

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo reveló que efectivamente cuando comenzó ‘Vida Tv’ ella ya tenía una trayectoria.

En ese sentido señaló que Lili Brillanti era reportera y le habían dado su oportunidad para que se desarrollará en un programa.

“Pues sí, comenzamos hace 20 años Vida TV, y cuando arrancó Vida TV pues sí, efectivamente, yo ya tenía varios años trabajando y había tenido varias oportunidades, y de ella si era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora en Vida TV. Si se acuerdan, salió de reportera, ella era reportera, le dieron la oportunidad, le hicieron el casting, y le dieron la oportunidad en Vida TV” Galilea Montijo

Galilea Montijo destaca que Lili Brillanti nunca fue su amiga

Galilea Montijo confesó que en ese momento sí tuvo problemas con Lili Brillanti por cosas insignificantes que pasan en todas las producciones.

“Yo creo que lo que ella sentía más bien, era esta parte de complejo de que si mi ropa, que si yo le mandaba a quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones” Galilea Montijo

Sin embargo Galilea Montijo acusó a Lili Brillanti de ser la responsable de filtrar varios rumores sobre ella.

“Ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba todas esas notas, si se acuerdan ustedes había muchísimas notas en contra mía, ella las filtraba, hasta que un día la productora y yo nos sentamos y dijimos ‘esas son cosas de acá de la producción, los problemas que existan dentro de las producciones’” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que la productora se encontraba enterada de estos problemas, además confirmó que Lili Brillanti nunca fue su amiga.

“Porque ¡claro!, nosotros venimos a trabajar, no venimos a hacer amigos, con el tiempo pues te vas dando cuenta de quién es quién y de las personas, y en aquel entonces hubo muchísimas cosas que no estamos ni ella y yo de acuerdo, nunca fue mi amiga, no somos amigas, no la considero mi amiga” Galilea Montijo

Galilea Montijo confirma que quiso golpear a Lili Brillanti

Durante su conversación, Galilea Montijo confirmó que sí quiso golpear a Lili Brillanti, porque siempre se va a defender.

“Fuimos compañeras muchos años, eso sí, y después de tanto pues ya llegó un momento en que sí la confronté. Ustedes saben que uno viene del barrio, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, yo siempre he sido una persona que desde chiquita en el barrio yo aprendí a defenderme” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que Lili Brillanti siempre la buscaba y la provocaba hasta que se dio cuenta que no iba a caer en su juego.

“Hasta que un día le dije ‘¡a ver maestra!, ¡o lo arreglamos o lo arreglamos!, y entonces yo me acuerdo, creo que lo que se le olvidó contarles ella, es que ella se me ponía la cara, se me acercaba y me ponía la cara y se reía, y me decía ‘¡págame, ándale, pégame!’, y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas, por aquel entonces si traía uñas acrílicas, decía ‘¡Dios mío, por favor, me tengo que aguantar!’, hasta que le dije ‘¿sabes qué?, no, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego” Galilea Montijo

En el video Galilea Montijo señaló que siempre se va a defender sin importar de quién se trate.

“¡Ah, no!, ¡pues sí!, al cliente lo que pida, ¡yo sí!, ¡yo sí me voy a defender!, al cliente lo que pida ¿no?” Galilea Montijo

Galilea Montijo puntualizó que eso pasó al principio del programa y ya después las cosas se calmaron.

“Eso fue al principio, ya después con el tiempo ella entendió que yo no era su enemiga, que yo no tenía nada en contra de ella, que yo no pedía nada en contra de ella, y entendió que su papel era de co-conductora” Galilea Montijo

Al ser cuestionada sobre cuál fue el problema señaló que no se acuerda porque pasó hace muchos años. Sin embargo destacó que ella filtró varios de los rumores de ella a los reporteros.

Galilea Montijo destacó que no pasó a mayores, pero si la buscan a ella la van a encontrar y señaló que en ese momento se peleaban por puras “estupideces”.

Por último Galilea Montijo cuestionó el motivo por el que lo dice ahora y no hace 20 años cuando pasaron las cosas.

“Que chistosa que se acuerde de hace 20 años, por qué no lo dijo hace 20 años, por qué ahorita. Si le sirve la nota adelante, no somos amigas” Galilea Montijo

El programa ‘Vida Tv’ fue un programa que se transmitió a principios de los 2000. Los conductores principales eran Héctor Sandarti, Galilea Montijo y Lili Brillanti, la emisión duró cinco años.

¿Qué dijo Lili Brillanti sobre Galilea Montijo?

Durante su entrevista con el programa ‘Se lo dijo’ con Miguel Díaz, Lili Brillanti reveló que no era todo felicidad cuando trabajó en el programa ‘Vida TV’.

Aunque el programa fue muy exitoso, Lili Brillanti destacó que tuvo grandes problemas con Galilea Montijo. De acuerdo con la famosa a la conductora de Hoy se le subió el ego.

“A ella se le juntaron varias cosas, el éxito de Vida TV ya siendo Galilea, ya tenía un nombre y ella venía de Ritmoson. Se hace novia de Cuauhtémoc, gana Big Brother y el carisma, belleza que tiene todo se le junto y se fue a las nubes. No sé si se le subió, pero sé que se ocupó mucho, te absorbe el trabajo” Lili Brillanti

Lili Brillanti confesó que durante el tiempo que trabajaron juntos tuvieron varios altercados.

“Tuvimos varios altercados. Yo le llevo tres meses de edad porque nacimos en el mismo año, hoy por hoy me siento más conocedora de muchas cosas como en aquella época y me chamaqueaban mucho y yo no sabía cómo defenderme” Lili Brillanti

Sin embargo, los problemas pasaron a mayores cuando Galilea Montijo habría amenazado a Lili Brillanti.

“Una vez, me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de ‘Dos niñas de cuidado’ y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio” Lili Brillanti

La famosa recordó que fue una amenaza, pero destacó que pasó hace tanto tiempo que probablemente Galilea Montijo no se acordaba.

“Era como una amenaza de golpearme, ya ni me acuerdo por qué y ella tampoco se debe de acordar ya que pasaron tantas cosas buenas en su vida” Lili Brillanti

Lili Brillanti destacó que pese a lo ocurrido no le guarda rencor ya que ambas continuaron con su carrera.