Fran Meric niega que Raúl Sandoval la violente tras aparecer con un golpe en el ojo y revelar que tiene una lesión en la nariz.

El pasado 9 de junio, Fran Meric compartió un video en Instagram para contarles a sus seguidores que habría sufrido un accidente doméstico que le provocó una lesión en el ojo y la nariz.

La actriz explico que mientras cargaba a su hija se le cayó un cuadro encima, provocándole una fisura en la nariz y un moretón en el ojo.

Fran Meric niega violencia de su esposo Raúl Sandoval tras aparecer con golpes

A pesar de haber explicado cómo se había lesionado, usuarios de redes sociales acusaron a Raúl Sandoval de ser el responsable de las lesiones de Fran Meric.

Fran Meric explicó a De Primera Mano, que le han llegado mensajes donde le piden que denuncie a su esposo, cuando asegura que él no fue el responsable del accidente.

“Estamos hablando de una accidente, estamos hablando de que mi hija estuvo en medio de todo esto, estamos hablando de que están desvirtuando la imagen de mi marido en ese sentido” Fran Meric

¡Fran Meric DEFIENDE a su esposo Raúl Sandoval! Asegura no fue AGREDIDA por él y narra cómo sucedió el accidente que le provocó el moretón#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/CF4USyJpVG — De Primera Mano (@deprimeramano) June 13, 2026

La actriz expresó que el accidente con un cuadro de su casa no está relacionado con un acto de violencia por parte de su marido.

“Mucha gente dice, una cuadro no te puede hacer eso. Un cuadro sí te puede fisurar la nariz y te puede generar cosas peores” Fran Meric

Por lo pronto, Fran Meric sigue bajo vigilancia médica ya que tiene una fisura en la nariz y su ojo se está recuperando satisfactoriamente.

Fran Meric y Raúl Sandoval (@raul_sandoval777 / Instagram)

Fran Meric nunca permitiría actos de violencia

Raúl Sandoval y Fran Meric llevan 11 años juntos y la actriz asegura que nunca ha sido víctima de violencia por parte de su esposo.

Fran Meric aclaró que si en algún momento esto ocurriera, ella lo denunciaría de inmediato.

“Estamos juntos desde el 2012. Considero que él no sería capaz, si algún día se le fueran la cabras y sería capaz, yo no lo permitiría” Fran Meric

La actriz aclara que ella siempre alzaría la voz ante un acto de violencia, por lo que niega tajantemente que su esposo haya sido responsable de los golpes que tiene en el rostro.

Por otro lado, Fran Meric explica que ella estaba agotada el día que ocurrió el accidente y aún así decidió jugar con su hija cuando accidentalmente se movió un cuadro y les cayó encima.

Tras escuchar los sus gritos de dolor, Raúl Sandoval, su mamá y suegra la ayudaron ya que sentía mucho dolor.