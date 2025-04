¿La Beba Montes y Raúl Sandoval ya se reconciliaron? Tras sus peleas en Tentados por la Fortuna los famosos vivieron un emotivo momento que terminó con un gran abrazo.

A unos días de la final de Tentados por la Fortuna, La Beba Montes -de 30 años de edad- y Raúl Sandoval decidieron dejar atrás todos sus problemas y así quedó grabado en video.

A lo largo de la emisión, La Beba Montes y Raúl Sandoval -de 46 años de edad- protagonizaron varias peleas mostrando que tienen un fuerte carácter.

Tentados por la Fortuna es un programa que pone a prueba a sus participantes no solo por los desafíos, sino que también salen a relucir sus respectivas personalidades.

Tal y como le pasó a La Beba Montes y Raúl Sandoval, quienes protagonizaron diferentes peleas a lo largo del programa, pero tal parece que han decidido dejar sus diferencias atrás.

Y es que en un video se puede ver que La Beba Montes se encuentra con las emociones a flor de piel por lo que Raúl Sandoval no duda en pararse para abrazarla.

Este momento emotivo se vivió luego de que los participantes se enteraron que les queda poco más de la mitad de los 5 millones de pesos con los que iniciaron la expedición.

Los participantes no dudaron en reclamarse sobre quién había gastado el dinero, por lo que La Beba Montes confesó que gastó 400 mil pesos en una Tentación Secreta.

La Beba Montes se mostró vulnerable al reconocer esta situación frente a sus compañeros, por lo que Raúl Sandoval no dudo en pararse e irla a abrazar.

De esta manera La Beba Montes y Raúl Sandoval limaron asperezas a unos días del final de Tentados por la Fortuna.

View this post on Instagram

A lo largo de esta temporada de Tentados por la Fortuna, La Beba Montes y Raúl Sandoval vivieron varios enfrentamientos.

Todo habría comenzado cuando los participantes tuvieron que cruzar el fango, Raúl Sandoval intentó ayudar a La Beba Montes para que pudiera pasar.

Sin embargo, La Beba Montes le reclamó a Raúl Sandoval por haberla jalado, sin embargo él se defendió asegurando que lo hizo así para que no se quedará atrapada.

View this post on Instagram

La Beba Montes no consideró que fue así y confesó que Raúl Sandoval le caía mal, porque se creía un experto en todo.

“Ya me tiene hasta el gorro Raúl. Sabe de nutrición, es tío constructor, tiene complejo de salvador y ya lo traigo aquí, atorado en el pescuezo. ¡Ya me tiene harta!”

View this post on Instagram

Raúl Sandoval siempre le reclamó a La Beba Montes su actitud en Tentados por la Fortuna.

Por su parte, La Beba Montes ha tachado a Raúl Sandoval de “hipócrita”, “ridículo” y se ha burlado de él por sus comentarios.

Incluso cuando Raúl Sandoval prometió no sucumbir ante las tentaciones, La Beba Montes aseguró que no era congruente porque ya les había confesado de una Tentación Secreta.

Raúl Sandoval se defendió al señalar que no le importaba lo que La Beba Montes pudiera opinar y destacó que no se lo toma personal.

“A eso se le llama necedad. Yo estoy diciendo que me estoy reivindicando de las caídas que tuve porque caí en el juego y en el enojo. Nunca he sido grosero con ella porque, antes que nada, soy un caballero y no le voy a faltar al respeto. Retomo mi postura inicial y ahí voy a seguir. Hay cosas que las dice desde el impulso y no me lo tomo personal, sé que está hablando su niña herida, su niña interior y tán tán”

Raúl Sandoval