Lucía Méndez confesó que es inventada, pero también que a pesar de haber ido a ver a Madonna en primera fila y pelearse con ella, prefiere a otra cantante que es su archirrival.

En las últimas semanas, Lucía Méndez -de 69 años de edad- ha dado mucho de qué hablar, pues no solo se trata de Siempre Reinas, sino porque Madonna recientemente estuvo en CDMX.

Y es que bien se sabe que Lucía Méndez tiene historial con Madonna -de 65 años de edad- en sus conciertos, por una pelea que ya es reconocida, pero ahora resulta que ni le gusta.

Lucía Méndez no se ve como una mujer conflictiva, aunque cada vez tiene más enemigos

¿Será que se ardió porque no estuvo invitada a su concierto?

Lucía Méndez ha sido muy mencionada en las últimas semanas porque Madonna cerró su Celebration Tour con conciertos en México, y la polémica con ‘La Diva’ se revivió.

Ante ello y al haber dejado con el ojo cuadro a varios, luego de que se comprobó que Madonna sí se enoja si sus fans no se ponen de pie en sus canciones, Lucía Méndez volvió a funarla.

Y es que ahora hasta se cree que ‘la diva’ podría estar disgustada de que Madonna no la invitó ni a su concierto, ni a subir al escenario como pasó con Wendy Guevara o Salma Hayek.

Esto debido a que a pesar de haber ido -en el pasado- a un concierto de Madonna y en primera fila, Lucía Méndez asegura que la reina del pop no le gusta en lo más mínimo.

Según la entrevista mostrada en Sale el Sol, Lucía Méndez dijo “no soy fan de Madonna” y proclamó que a la que ama es a su archienemiga, Cher.

“Sinceramente te digo, no soy fan de Madonna, a mí me gusta Cher, a mí Madonna nunca me ha gustado”.

Lucía Méndez, cantante.