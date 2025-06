En YouTube están disponibles los fragmentos de la entrevista que Pati Chapoy -de 76 años de edad- realizó con Florinda Meza.

La actriz de doña Florinda hizo un recuento de sus exnovios antes de conocer a Roberto Gómez Bolaños, quien fuera su último esposo.

Entrevista a Florinda Meza de Pati Chapoy está en YouTube; hablaron de exnovios

Florinda Meza -de 76 años de edad- volvió a la polémica con el lanzamiento de Chespirito: Sin querer queriendo y su polémica relación con Roberto Gómez Bolaños.

En entrevista con Pati Chapoy, la actriz y comediante recordó haber tenido a varios pretendientes tanto dentro como fuera de la televisión.

“Yo tuve muchos pretendientes y novios también, fuera del medio fueron los formales”, dijo Florinda Meza a Pati Chapoy.

Fiel a su estilo, la periodista no perdió la oportunidad para preguntar por el supuesto noviazgo con Carlos Villagrán, el actor de Quico.

Sin embargo, Florinda Meza dejó en claro que no quería tocar el tema debido a todo lo que se ha especulado en torno a ellos “de manera sucia”.

Aún así, la actriz dio a entender que fue ella quien rechazó tener cualquier tipo de relación con el actor más allá de lo profesional.

“Hay algo que los hombres nunca te perdonan y es el rechazo”, puntualizó.

Posteriormente, reconoció que Carlos Villagrán siempre fue un buen compañero de trabajo.

Por otro lado, Florinda Meza no tuvo reparos en recordar su relación con Enrique Segoviano.

Siendo su compromiso con el productor y el acercamiento de más pretendientes, lo que orilló a Roberto Gómez Bolaños a ir detrás de Florinda Meza.

Florinda Meza, actriz. (Agencia México)

Florinda Meza con Pati Chapoy en YouTube: Su historia con Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza recordó con Pati Chapoy que conoció a Roberto Gómez Bolaños un día que llegó a su programa La media naranja a pedir recomendaciones de actriz.

De ahí en adelante empezó su relación laboral, pero siempre con una ligera insistencia de Roberto Gómez Bolaños.

“Él me cortejó siempre. Aclaro que no me asedió, era un caballero”, dijo Florinda Meza.

Esto para después revelar que durante 5 años siempre estuvo cortejándola, siendo ella quien lo rechazaba por tener múltiples amoríos y una esposa con hijos.

“Él sí era bien coqueto”, recordó Florinda Meza junto con la insistencia del escritor.

La actriz recordó que estuvo a punto de casarse con alguien “muy bueno y muy valioso”, refiriéndose a Enrique Segoviano.

“Roberto cuando vio que eso iba en serio, ufa, fue pero fuerte”, por lo que el asedio hacia la actriz ya había comenzado.

Siendo durante una gira que Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se dieron su primer beso. “Y sí, me gustó”, reconoció la actriz.

Esto después de que el comediante le dijera sentirse solo y vacío por dentro a pesar de estar casado.