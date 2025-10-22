La pareja de Flores el Patrón acusó haber sido violentada por el hombre que entrega ramos buchones, además de que asegura intentó quitarle a su hijo.

Las redes sociales de Flores el Patrón llamaron la atención luego de que su pareja compartió el testimonio de que vivió minutos más tarde así que decidió hacerlo público.

Pareja de Flores el Patrón lo acusa de violencia e intentar quitarle a su hijo

Mucho se sabe del servicio de entrega de ramos buchones llamado ‘Flores el Patrón’, pero hasta ahorita se supo que vive en pareja con quien tiene un hijo en común.

Según lo recopilado por Dayane Chrissel, desde las historias de la cuenta de Flores el Patrón su pareja de quien se desconoce el nombre, denunció lo que acababa de vivir.

La pareja de Flores el Patrón aseguró haber sido violentada a manos del hombre que es la imagen de la entrega de ramos buchones, además de que intentó quitarle a su hijo.

“Hoy Flores el Patrón se puso muy agresivo y me quiso quitar a mi hijo (...) Las cosas no están bien, temo por lo que me pueda pasar”. Pareja de Flores el Patrón.

Asimismo, aseguró que desde que su negocio creció y por consecuente la fama de él como imagen “ha cambiado muchísimo”.

La pareja de Flores el Patrón argumenta que si bien ella no sale en los videos, sí participa en la creación de contenido pues es la voz que inicia para el entrega de ramos buchones.

Flores el Patrón elimina el video donde su pareja lo expone como violento

Flores el Patrón fue denunciado por haber sido “agresivo” e intentar quitarle a su hijo a su pareja, pero el video ya fue eliminado de redes sociales.

La pareja de Flores el Patrón compartió el video por la Stories de la famosa cuenta, sin embargo, este solo duró 20 minutos máximo, luego se eliminó.

Hasta el momento Flores el Patrón no se ha pronunciado al respecto.