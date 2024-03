Flores El Patrón se volvió viral por presuntamente enviarle un ramo buchón de rosas a Xóchitl Gálvez, pero el verdadero personaje desmiente que haya sido él.

Xóchitl Gálvez -de 61 años de edad- se encontraba en su Conferencia de la Verdad, cuando un grito acaparó la atención de todos.

De la nada apareció -supuestamente- El Patrón para entregarle unas flores a Xóchitl Gálvez e iba parte de los “Xóchitlovers”.

Después de que se volvió viral el ramo que recibió Xóchitl Gálvez de manos de El Patrón, el verdadero El Patrón desmintió que se haya tratado de él.

El Patrón es un tiktoker que se volvió viral por su peculiar forma de entregar flores, pues todo inicia con la frase: “Le envía flores el patrón”.

Posteriormente aparece El Patrón gritando el nombre de la o el afortunado, entregándole el ramo de flores.

Este servicio es brindado por la florería “El Patrón”, el cual hace entregas en todo México.

Alejandro Domínguez es la persona detrás de “El Patrón”, pero se desconoce su fecha de nacimiento, pero el tiktoker no tendría más de 30 años.

A pesar de que El Patrón lleva mensajes románticos, se desconoce si está casado o tiene pareja.

Debido a que se ignora la fecha de nacimiento de El Patrón, no se puede precisar su signo zodiacal.

No se tiene datos sobre si El Patrón tiene hijos.

Alejandro Domínguez, El Patrón,estudiaba Ingeniería Biomédica, pero tuvo que dejar sus estudios e inició con su negocio de venta de flores.

La crisis económica que dejó la pandemia obligó a Alejandro Domínguez, El Patrón, a vender todo tipo de artículos, hasta que le llegó la idea de vender flores.

Alejandro Domínguez se inspiró en videos de bromas callejeras, donde un individuo daba paquetes de harina a los transeúntes y les gritaba: “Te manda eso el Patrón”.

El Patrón inició llevando música y un los exuberantes ramos, conocidos como buchones, acompañados de su frase: “Le envía flores el patrón”.

Posteriormente, El Patrón le agregó música, confetti y baile a las entregas, las cuales se volvieron virales.

Debido al gran éxito que tuvo flores El Patrón, muchos lugares han imitado la técnica de entrega de Alejandro Domínguez.

Recientemente Xóchitl Gálvez recibió flores de El Patrón, pero el verdadero tiktoker desmintió que se haya tratado de él.

Fue a través de un video en TikTok, donde flores El Patrón aclaró que no se trataba de él y mencionó que no quería que lo relacionaran con política.

“Sólo para aclarar. Yo no le entregué flores a ningún personaje de la política que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos”

El Patrón