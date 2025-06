A más de 20 años del trágico accidente en el que Flavio Peniche de edad desconocida, se vio involucrado revela que Antonio Velasco Gutiérrez ‘El Flaco’ se negaba a grabar la escena donde murió por accidente.

Y es que ahora el actor reveló que el doble de acción, Antonio Velasco Gutiérrez ‘El Flaco’ no quería grabar la escena donde el personaje de Flavio Peniche lo mata.

Pese a que asegura que él no se metió en la conversación, recuerda perfectamente que al pasar hacia su camerino para grabar la escena, escuchó a ‘El Flaco’ hablar con el director negándose a grabar.

En esta escena, el personaje de Flavio Peniche en la película era un narcotraficante y buscaba a ‘El Flaco’ para cobrarle, pero el conflicto terminaba en que este terminaba matándola por la deuda que tenía.

A pesar de que Flavio Peniche aseguró que ‘El Flaco’ no quería hacer la escena, nunca supo a qué se debía su negación, pues cuando salió de su camerino el doble de acción ya estaba listo.

“El Flaco no quería hacer esa escena porque cuando el director, Eduardo Martínez, le dijo que se vistiera para hacer esa escena, yo me estaba yendo a cambiar (...) yo me quedé con que no, pero regresé y ya estaba cambiado”.

