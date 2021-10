¿Quién es Flavio Pencihe? El actor mexicano que se hizo tendencia por Alec Baldwin y que vivió la misma experiencia con un arma de utilería que tenía balas reales.

En el año 2003, Flavio Peniche terminó envuelto en un ‘accidente’ durante la filmación, mismo que lo llevó a ser declarado culpable de homicidio imprudencial .

Pero, ¿quién es Flavio Peniche? A continuación, te contamos más detalles de este actor mexicano.

Flavio Peniche fue acusado de homicidio imprudencial en 2003, luego de disparar una pistola con balas reales contra un extra de la película ‘La Venganza de la Alacrana’.

El lunes 15 de agosto de 2003, Flavio Peniche pasó de ser un actor de cine a un homicida.

El famoso se encontraba en grabaciones de una película de bajo presupuesto, donde debía disparar a un personaje de sicario.

Antonio Velasco Gutiérrez, quien era el extra que recibiría la bala, murió a causa del terrible error cometido por el personal de utilería y producción de la película.

Y es que, cuando Flavio Peniche disparó contra su compañero , este cayó herido al suelo. Horas más tarde, murió por una hemorragia.

Por este “accidente”, Flavio Peniche fue acusado de homicidio imprudencial.

En aquel entonces, el actor fue citado y encarcelado por las autoridades del estado de Morelos, lugar donde la película era filmada.

“Fue algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño, pero lamentablemente ha sido la peor pesadilla de mi vida.”

Flavio Peniche