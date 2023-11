¿Fernando Colunga y Blanca Soto están separados? Esperan a su primer bebé, pero no viven juntos y esta es la razón.

El 27 de noviembre de 2023, el programa Chisme No Like soltó una bomba: el galán de telenovelas Fernando Colunga, de 57 años, se prepara para debutar como padre.

Esto sucederá en 2024, junto con su novia, la actriz Blanca Soto, de 44 años de edad, con quien llevaría más de 10 años de relación.

Pese al gran paso que implicaría para su relación el próximo nacimiento de su primer hijo juntos, Fernando Colunga y Blanca Soto están separados, según reveló Chisme No Like. ¿Cuál es la razón?

Fernando Colunga y Blanca Soto van a ser papás, aseguran (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Fernando Colunga y Blanca Soto: Estas son las razones por las que la pareja está separada

Tras varios años ausente, este 2023 Fernando Colunga volvió a la televisión mexicana con el remake de la telenovela El Maleficio, que se transmite por Las Estrellas.

Esto ha obligado a Fernando Colunga a mudarse de Estados Unidos, para vivir una temporada en México, mientras se llevan a cabo las grabaciones de la telenovela.

De acuerdo con Chisme No Like, Fernando Colunga lleva ya un tiempo viviendo en la ciudad de Miami, acompañado de su pareja Blanca Soto, quien actualmente tendría 5 meses de embarazo.

Sin embargo, hoy día la pareja se encuentra separada, lo que para nada tiene que ver con una ruptura, sino con los compromisos de trabajo de Fernando Colunga en México.

La buena noticia es que Fernando Colunga podría volver a Miami, al lado de Blanca Soto, cuando su bebé nazca.

Blanca Soto y Fernando Colunga. (Agencia México)

¿El embarazo de Fernando Colunga y Blanca Soto fue planeado o sorpresivo?

Tras darse a conocer el embarazo de Blanca Soto y Fernando Colunga, una duda ha sido insistente entre el público, que ya se había resignado a ver al actor sin una familia propia.

¿El embarazo de Fernando Colunga y Blanca Soto fue planeado o sorpresivo?

De acuerdo con Chisme No Like, en el hospital donde se habría confirmado el embarazo de Blanca Soto les informaron que la pareja no recurrió a ningún método artificial para concebir a su primer hijo.

Sin embargo, Javier Ceriani se ha comprometido a investigar más a fondo para saber bajo qué condiciones se dio el embarazo, pues tanto Fernando Colunga como Blanca Soto parecían dispuestos a no tener hijos.