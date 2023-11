En el futuro de Fernando Colunga hay un bebé y es propio, asegura un popular conductor televisivo, quien jura y perjura que Blanca Soto está embarazada.

Aunque Fernando Colunga lucha por mantener su vida personal lejos de las cámaras -y su novia Blanca Soto también- la pareja no pudo evitar que el embarazo saliera a la luz.

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, se enteró y no dudó en dar la información a través de su programa Chisme No Like.

¿Fernando Colunga va a ser papá? Aseguran que su novia Blanca Soto está embarazada

De acuerdo con el conductor de Chisme No Like, Fernando Colunga -de 57 años de edad- se convertirá en padre en 2024, pues Blanca Soto está embarazada.

La actriz Blanca Soto -de 44 años de edad- estaría esperando a su primer bebé.

Blanca Soto estaría embarazada (Agencia México)

La novia de Fernando Colunga tendría 5 meses de gestación.

“Chisme No Like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar si es cierto o no, si ya está confirmado (...) Ya está, ya no hay duda, ya se puede decir, está re-contra-confirmado: Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo de Fernando Colunga” Javier Ceriani

No está claro quién le confirmó el embarazo al conductor de Chisme No Like, quien cuenta que la famosa pareja se enteró en septiembre pasado .

Asimismo, subraya que Fernando Colunga y Blanca Soto pretenden vender la exclusiva a una prestigiosa revista, por lo que pronto se conocerán los detalles.

¿Desde cuándo son novios Fernando Colunga y Blanca Soto?

Debido a que Fernando Colunga es muy celoso de su vida privada, poco se sabe de su relación amorosa con Blanca Soto.

Romance entre Fernando Colunga y Blanca Soto que aseguran nació durante las grabaciones de la telenovela “Por el amor manda”, transmitida en 2012.

Por lo que tendrían 11 años juntos.

Telenovela Por el Amor Manda (VIX)

Aunque el protagonista de la telenovela El Maleficio nunca ha confirmado su relación con Blanca Soto , sí han sido captado juntos en varias ocasiones.

Incluso, en octubre de 2023, Fernando Colunga explicó que no le gusta hace públicas sus relaciones, ya que cuando lo hizo las cosas salieron mal.

Por ello, a fin de no utilizar a su pareja o no sentirse utilizado, prefiere callar.

Y aunque en aquel momento no mencionó a Blanca Soto y ni siquiera la confirmó como su novia, Fernando Colunga sí aseguró que su pareja es conocida.

Así como compartió que varias veces los reporteros lo han captado con su pareja, pero por respeto a ambos no publican fotografías, lo que agradece profundamente.