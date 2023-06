Ferka es maltratada hasta en Hoy y se sorprende al saber que todos la critican, incluso los conductores del matutino de Televisa.

Tras ser expulsada de La Casa de los Famosos, Ferka acudió al programa Hoy en donde habló sobre su paso por el reality y las críticas que ha recibido.

Ferka -de 36 años de edad- se dijo feliz de poder ya estar afuera de La Casa de los Famosos México y poder estar cerca de su hijo.

Sin embargo se dijo sorprendida por todas las críticas que recibió, en especial de los conductores de Hoy pues señaló que no esperaba que recibiera esos comentarios.

Por su parte los conductores de Hoy no se guardaron nada y la cuestionaron sobre su relación con Jorge Losa -de 33 años de edad- y sobre las estrategias que mostró en La Casa de los Famosos México.

Ferka (@programa_hoy / Twitter )

¿Romance entre Ferka y Jorge Losa fue una estrategia en La Casa de los Famosos México?

Ferka reveló en el programa Hoy que se siente feliz de haber salido de La Casa de los Famosos México pues ya puede respirar otro aire y estar junto a su hijo.

Tras las especulaciones sobre su relación con Jorge Losa, Andrea Escalona le cuestionó a Ferka sobre si es verdad que su romance fue una estrategia dentro de La Casa de los Famosos México.

Ferka señaló que a muchos no les pudo gustar pero ella quiso dejar en claro que no entraron juntos pues era como “los gemelitos Poncho y Sergio Mayer” solo que ellos no se daban besos.

En Hoy Ferka señaló que ella quería jugar su propio juego, pero no sabe si le afectó su relación con Jorge Losa pues ya no puede cambiar las cosas y ella ya se encuentra fuera de La Casa de los Famosos México.

Ferka dejó en claro que no va a discutir si gustó o no, pero para ella no fue una estrategia su romance con Jorge Losa.

En su intervención, Ferka dejó en claro que para ella Jorge Losa es importante afuera o dentro de la casa.

“No era una estrategia, para mí lo principal es que yo lo de Jorge no lo ocupe como una estrategia. Si es un ser que a mi me importa, me ha importado antes de la casa y me va a importar afuera” Ferka

Ferka puntualizó que La Casa de los Famosos es un juego muy complicado y poner su corazón era muy difícil.

“Este juego es muy complicado y poner el corazón no es opción” Ferka

Sobre Jorge Losa, Ferka apoya su juego y señaló que ya se haya despertado y este dando de que hablar dentro de La Casa de los Famosos México.

Ferka (Tomada de Video )

¿Ferka movía los hilos dentro de La Casa de los Famosos México?

Luego de todas las críticas que recibió, Ferka destacó que para ella La Casa de los Famosos es una experiencia que solo se vive una vez.

Además dejó en claro que pese a lo que se diga, ella siempre será parte de La Casa de los Famosos México.

Ante los comentarios que la señalaban que era un mueble, Ferka señaló que ella quería jugar pero fue muy complicado porque ya muchos llegaron con un plan armado.

Ferka destacó que a ella no le dieron chance de poder compartir y mostrar la persona qué es.

“Entrar con un convoy armado y con un rollo de desprestigio, no me dieron chance de compartir, ni convivir” Ferka

Ante las duras críticas de Hoy, intentaron sacarle su pasado a Ferka por lo que señaló que ella estaba para hablar de su paso por La Casa de los Famosos México y señaló que siempre respeta las críticas que no le falten el respeto.

Ferka puntualizó que para ella nunca fue hombres contra mujeres y que solo se defendió cuando se pasaron a lado personal y quisieron desacreditar su carrera.

Al ser cuestionada sobre si es verdad que Jorge Losa era su títere dentro de La Casa de los Famosos México y que incluso le había dejado instrucciones de lo que tenía que hacer.

Ferka se burló de la situación y señaló que seguirá manejando muchas cosas dentro de La Casa de los Famosos México.

“Yo ya estoy fuera pero hay muchas cosas que seguiré adentro manejando” Ferka

Ferka cree que Paul Stanley es el único que pude sacar a los líderes del cuarto Infierno en La Casa de los Famosos México

Durante su entrevista, Ferka adelantó los participantes que podrían salir nominados en esta semana.

De acuerdo con la actriz estos son los famosos que pueden correr el riesgo de salir en La Casa de los Famosos México:

Sobre Paul Stanley Ferka señaló que como tiene “el sequito de amor” podría quitar a un líder del cuarto del Infierno y así se pondrían las cosas interesantes.

Paul Stanley (Tomada de Video )

Este es el mensaje que le envió Ferka a los participantes de La Casa de los Famosos México

Antes de irse del programa Hoy, Ferka fue cuestionada sobre si tendría un mensaje para los participantes de La Casa de los Famosos México.

De manera contundente Ferka solo se limitó a decir que solo les diría que las cosas no son como las piensan dentro de La Casa de los Famosos México.

Tras su salida Ferka invitó a los televidentes a no perderse La Casa de los Famosos México y desea que pronto se pueda sacar a un integrante del cuarto Infierno.

Ferka le pidió a sus retractores que no se enganchen y que ella la pasó increíble. También dejó en claro que tres semanas en La Casa de los Famosos México no la definen.