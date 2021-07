Ferdinando Valencia responde a críticas por creer que su hijo muerto se comunica con su otro bebé

En 2019 Ferdinando Valencia compartió su felicidad al convertirse en padre de los mellizos: Tadeo y Dante. Sin embargo su alegría duró muy poco por la muerte de uno de sus bebés.

A dos años de esta tragedia, Ferdinando Valencia reveló que vivió una experiencia paranormal su hijo muerto se comunica con su otro bebé.

Tras las críticas que recibió Ferdinando Valencia retomó el tema y aseguró que respeta las opiniones, pero es la única manera que tiene para explicar lo que sucedió.

El 24 de abril Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebraron los dos años de Tadeo. Aunque fue un momento muy alegre, no pudo de ser emotivo al recordar al pequeño Dante.

En diversas ocasiones Ferdinando Valencia ha recalcado que aunque su bebé ya no se encuentre físicamente sigue con su familia desde el cielo.

Incluso sorprendió al revelar que su hijo muerto se comunica con Tadeo. Esto luego de que pudo grabar un comportamiento extraño en la madrugada.

Estos comentarios surgieron luego de que en diversas ocasiones ha criticado a Jesús Ochoa por su poco apoyo tras la muerte de su hijo Dante, aunque es parte de sus derechos como parte de la ANDA.

Ferdinando Valencia confesó que en el video se veían unos objetos raros que actualmente no tienen explicación. Este comentario generó muchas críticas.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Ferdinando Valencia retomó el tema y señaló que aunque es hombre que cree en la ciencia hay cosas que no tiene explicación.

“Yo soy una persona que resuelve creer en la ciencia, pero también tengo emotivamente una línea de apego y una necesidad muy grande hacia Dios y en ese sentido será que me gusta creer en muchas cosas, yo no puedo traducir lo que sucede de esta manera”

Sobre el video destacó que decidió compartirlo ya que le pareció inusual ese momento que vivió con su hijo Tadeo cuando se paró en la madrugada a jugar de manera inusual.

Cuando fue cuestionado sobre las críticas, Ferdinando Valencia destacó que respeta la opinión de las personas, pero señaló que el no tiene los argumentos para probar lo que sucedió.

“Yo sé que me estoy sometiendo a que de pronto lo digan, porque no tengo argumentos para probar lo que sucede en la vida (…) No tiene una explicación o una razón de ser, pero de que se ve eso se ve”

Ferdinando Valencia