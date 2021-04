Ferdinando Valencia revela que su hijo Tadeo se comunica con Dante, su mellizo fallecido

El actor Ferdinando Valencia compartió su felicidad en el año 2019 que se había convertido en padre de los mellizos Tadeo y Dante, sin embargo, lamentablemente uno de ellos murió a inicios del mes de agosto del 2019, debido a algunas complicaciones de salud.

Recientemente Ferdinando Valencia brindó una entrevista retomada en redes sociales por el periodista Edén Dorantes en donde contó que vivió una experiencia paranormal junto a su hijo Tadeo.

El actor mencionó que una noche su bebé Tadeo comenzó a comportarse de una manera muy rara, algo que le llamó la atención a él y a su pareja Brenda Kellerman. Pues un día se levantó de la nada por la madrugada y el pequeño comenzó a correr de un lado para otro y veía a la foto de su fallecido hermano Dante , cosa que se le hizo extraña pues ese comportamiento nunca lo hacía de bebé.

“La primer palabra que dijo Tadeo fue Dante, y de verdad nunca fuimos incisivos con eso, el apuntaba al cuadrito y decía Dante y corría de un lado para el otro” Ferdinando Valencia

Debido a que lo que sucedía era muy extraño, Ferdinando Valencia decidió grabar un video de lo sucedido, el cual planea subir a YouTube en los próximos días. El histrión comentó que cuando comenzó a grabar en la cámara se veían unos objetos raros que actualmente no tienen explicación.

Finalmente Ferdinando Valencia dijo que al siguiente día una vidente le habló por teléfono y le dijo lo mismo que habría confirmado una noche anterior.

“Me habló una vidente que tengo en mis contactos, me preguntó ¿Cómo te fue anoche?, en la noche te fueron a visitar, yo le dije: ¿de que me hablas?. Me responde: anoche fue Dante a tu casa. Se me puso la piel de gallina. Tadeo lo notó y me esta pidiendo que le pongas un vaso de agua. Yo soy escéptico pero no dejo de creer en esto, me vino bien saberlo así” Ferdinando Valencia

¿Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman quieren más hijos?

Durante la entrevista en YouTube, Ferdinando Valencia dijo que su esposa Brenda Kellerman si quiere más hijos, pero el tiene miedo a que pase algo, pues la tiene que cuidar porque ella es muy alérgica a muchas cosas. Y ahora con el tema del coronavirus pues cree que esto sería de más cuidado.