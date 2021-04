Ferdinando Valencia acusa a Jesús Ochoa de no respetar sus derechos

Luego de que Jesús Ochoa lo llamó mentiroso, Ferdinando Valencia exige a la ANDA hacer las cosas con transparencia.

A casi dos años del fallecimiento de su hijo Dante, Ferdinando Valencia enfrenta un adeudo con el hospital que atendió a su pequeño antes de morir.

En entrevista el actor arremetió contra Jesús Ochoa por llamarlo mentiroso y pidió que todos los trámites para cubrir los gastos médicos sean trasparentes.

Ferdinando Valencia: "Estoy buscando mis derechos, eso y nada más"

En entrevista para el programa Hoy, Ferdinando Valencia compartió que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le notificó que se encuentran cubriendo su deuda del hospital.

El actor aseguró que el sólo pide que se respeten sus derechos como miembro de la asociación y que se ocupe su seguro médico de los gastos que tiene.

Aunque la ANDA le notificó a Ferdinando Valencia que ya se está haciendo cargo de la deuda en el hospital.

El famoso denunció que el proceso no se ha hecho trasparente y desconoce los montos, ya que continúan las llamadas del hospital.

“No tengo los contratos, los depósitos o lo que sea para saber. Estoy batallando mucho porque ni en el hospital me contestan, me hablan para decir ‘tienes adeudo todavía de diferencias’, pues aclárenme, es mi derecho saber cuánto” Ferdinando Valencia

El actor dejo en claro que no esta peleando para que se le regale algo, sino que se tratan de sus derechos como trabajador.

“Yo no estoy buscando nada regalado, porque hasta el momento lo único regalado han sido mis aportaciones. Estoy buscando mis derechos, eso y nada más, y esos no son de arriba ni son de abajo, son los justos” Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia arremetió contra Jesús Ochoa por llamarlo mentiroso y aseguró que jamás le contesta sus llamadas.

“¿Por qué tú no te has entrevistado conmigo? Ni me contestas las llamadas [...] entonces, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo no sé con qué descaro vienen a decir eso cuando de entrada te tardas un año y medio. ¿Es porque soy de los que puede meter presión pública y eso? Haz las cosas con transparencia, entrega los documentos” Ferdinando Valencia

El año pasado el actor reveló que su deuda en el hospital ascendía a casi dos millones de pesos mexicanos.