En una entrevista con el programa Hoy Ferdinando Valencia confesó sus deseos de convertirse nuevamente en padre con Brenda Kellerman.

Tras la lamentable muerte de su hijo Dante debido a la meningitis, Ferdinando Valencia confesó que él y su esposa Brenda Kellerman desean convertirse en padres de una niña.

En entrevista con el programa Hoy, el actor destacó que quieren que su pequeño Tadeo tenga una hermanita o un hermanito por lo que ya se encuentran escribiéndole a la cigüeña.

La divertida anécdota de Ferdinando Valencia al querer ser padre nuevamente

En el video Ferdinando Valencia contó una divertida anécdota sobre sus deseos de convertirse en padre nuevamente.

Durante su conversación, el actor reveló una plática que tuvo su esposa Brenda Kellerman y su sobrinita que tiene que ver con sus ganas de tener una niña.

“Estaba mi sobrinita, y le dijo ‘¿oye tía, ya no vamos a tener más niños?’, y (le dijo) ‘pues es que le he estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar’” Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia se sorprendió con la respuesta de la pequeña pues pidió que ya le haga el pedido a otro pájaro.

“Y sabes lo que le contestó mi sobrina... ‘¡que por qué no cambiaba de pájaro!’. Espero que no lo haga, en verdad vamos a seguir hablando con la cigüeña, con ningún otro más, eso espero” Ferdinando Valencia

El actor destacó que con Brenda Kellerman están haciendo todo lo posible para la llegada de su niña, sin embargo puntualizó que eso se lo deja en manos de Dios.

“A ver qué pasa, esas cosas se las dejo más a Dios” Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia habla de su trabajo en "La Mexicana y el Güero"

Antes de finalizar su entrevista para el programa Hoy, Ferdinando Valencia reveló que ha sido un reto poder remplazar a Eleazar Gómez en "La Mexicana y el Güero", ya que es un personaje gay.

Detalló que fue difícil por sus creencias, pero puntualizó que es algo que le atrajo del proyecto.