Federica Quijano -de 53 años de edad- está agradecida por no haberse sometido a una operación de columna al no contar con el respaldo de Seguros Monterrey.

Y es que al verse obligada por la aseguradora a solicitar una segunda opinión médica, Federica Quijano descubrió que fue diagnosticada erróneamente.

“Tengo que agradecerle al 100% al seguro por no aceptar la operación porque realmente no la necesitaba”, dijo Federica Quijano frente a cámaras de Sale el Sol.

Enseguida, Federica Quijano recuerda que le diagnosticaron una hernia discal; sin embargo, su dolencia se deriva de algo más complicado.

Debido a que Seguros Monterrey le solicitó someterse a un nuevo estudio para autorizar la operación si en verdad era necesaria, la integrante de Kabah la descartó.

Tras varios estudios a los que se sometió, la última resonancia reveló que tiene una inflamación en los nervios de la médula que van hasta la pierna derecha.

Situación que preocupó a Federica Quijano, ya que había la posibilidad de la existencia de cáncer.

Federica Quijano explica que desde hace un tiempo su cuerpo lleva peleando con una proteína que se formó en la médula.

Misma que médicos le hicieron saber que, en el peor de los escenarios, podría tratarse de un cáncer.

Sin embargo, también había la posibilidad de que fuera un virus o una enfermedad autoinmune.

Para su tranquilidad, doctores descubrieron qué es lo que complica su caminar y no necesita cirugía; tampoco es cáncer.

Federica Quijano padece una enfermedad que se llama gammapatía monoclonal, que se caracteriza por la presencia de una inmunoglobulina monoclonal en la sangre.

Por lo que la famosa se someterá a un tratamiento para acabar con este trastorno.

En 15 días se someterá a un nuevo tratamiento y 15 días después repetirá el proceso. Esperará 6 meses y nuevamente tomará el tratamiento.

Posteriormente, Federica Quijano se someterá a nuevos estudios y pruebas de sangre para asegurarse de que su organismo esté limpio.

“En 15 días me vuelven a hacer el tratamiento. En 15 días, otra vez, me hacen el otro tratamiento. En 6 meses me hacen otro. Y esperamos que en esos 6 meses que esté tomando las pruebas de sangre y todo esto que me ha mandado el doctor y demás para ver que ya mi cuerpo quede limpio”

Federica Quijano