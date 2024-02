Solo los verdaderos fans de Madonna se tomarán en serio la cita que están haciendo en el Metro Revolución, como parte de los preparativos para su concierto en México.

Aunque falta más de un mes para que Madonna tenga su concierto en México, los fans de la cantante ya se están proyectando y todo tiene que ver con el Metro Revolución.

Te contamos qué es lo que pasa en el Metro Revolución, que los fans de Madonna están buscando citarse ahí para comenzar a mover las redes sociales antes del concierto de la cantante.

El Celebration Tour de Madonna pospone sus conciertos en CDMX (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Convocan a los fans de Madonna al Metro Revolución para bailar Don’t Tell Me, antes de su concierto en México

El próximo 20 de abril será el primer concierto de Madonna en CDMX, por lo que los fans ya se están proyectando con los preparativos para su llegada.

Pero ¿Qué tiene que ver el Metro Revolución con Madonna?

Un hecho de destino, de publicidad y coincidencias, hicieron que los fans de Madonna vieran una oportunidad en el Metro Revolución para demostrar que están preparados para el concierto.

A pesar de que faltan dos meses para que Madonna pise las tierras mexicanas con su The Celebration Tour, sus fans en CDMX ya vieron un área de oportunidad y gratis.

Y es que un usuario en Twitter, compartió una fotografía de un espectacular en el Metro Revolución que tiene un paisaje, lo que inmediatamente lo remontó a Don’t Tell Me.

Con una foto del paisaje en el espacio publicitario de Metro Revolución, fue que el usuario preguntó quién quería ir a bailar Don’t Tell Me de Madonna ahí.

“¿Quién para ir a bailar la coreografía de Don’t Tell Me de Madonna a Metro revolución?”. Usuario de Twitter.

Fans de Madonna pueden ir a bailar a Metro Revolución, Don't Tell Me. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Y es que eso no fue todo, sino que un usuario le dio una mejor sugerencia diciéndole que también pueden ir a bailar a Metro Hospital 20 de Noviembre, donde no hay tanta gente.

“Esa misma foto está en el Metro Hospital 20 de Noviembre de la línea 12 y seguro habrá menos gente para que lo hagas”. Usuario de Twitter.

En Metro Hospital 20 de Noviembre, también se puede bailar por Madonna. (Usuario de T / Captura de pantalla)

Y ¿Cuál es el chiste de Madonna, Metro Revolución y Don’t Tell Me?

Si aún no entiendes de qué se trata todo y qué tiene qué ver, te contamos todo a detalle, aunque si eres fan de Madonna ya fallaste.

Por este motivo, fans de Madonna quieren ir a bailar Don’t Tell Me a Metro Revolución

Los fans de Madonna se están citando para ir a bailar Don’t Tell Me a Metro Revolución por una publicidad que pusieron, pero ¿qué tiene que ver?

Enseguida te viene una refrescada de memoria si es que aún no entiendes cuál es la relación.

No solo se trata de que Madonna venga a CDMX, sino de que el paisaje de la publicidad en Metro Revolución coincide perfectamente a la que la cantante usó en su video de Don’t Tell Me.

Uno de los videos más sencillos, pero con estilo, es el de Madonna para Don’t Tell Me, donde se le ve vestida de vaquera bailando sobre un paisaje falsísimo sobre montado

Esto ha llevado a que los fans de Madonna vean como una oportunidad la publicidad de Metro Revolución para viralizarse y darle la bienvenida a la cantante a CDMX.

Además, según un usuario, así es cómo se vería Madonna bailando Don’t Tell Me en Metro Revolución; increíble la verdad.