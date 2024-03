Faisy -de 44 años de edad- no olvida la ocasión que Nigga le hizo feo a su programa y luego ni pegó su carrera.

Omar Pérez, mejor conocido como Faisy, se ha enfrentado de todo durante su carrera como conductor.

Pero una de las anécdotas más desagradables, la vivió junto a Nigga -de 43 años de edad- quien tuvo una actitud insoportable durante una entrevista.

Faisy ha sido conductor desde hace varios años y ha entrevistado a grandes personalidades, pero la peor ha sido Nigga.

El conductor de “Me caigo de risa” contó a De Primera Mano, que la peor experiencia con un famoso la vivió con Nigga.

Faisy cuenta que siempre trata de ser amable con sus invitados, pero eso no significa que pierda la postura como conductor.

Nigga acudió al programa de Faisy con una actitud déspota y ni si quiera lo volteó a ver durante la entrevista.

La fama de Nigga llegó en el 2007, cuando lanzó su tema “Te quiero”.

Pero como era de esperarse, su fama fue pasajera y fue la única canción “que pegó”.

Actualmente, Nigga se hace llamar Flex y sigue dedicándose a la música, pero ya no tiene la relevancia que tuvo hace algunos años.

Faisy también contó que la invitada con la que más le ha costado trabajar, es con Yolanda Andrade, de 52 años de edad.

El conductor cuenta que Yolanda Andrade es muy agradable y llevaba la mejor actitud cuando la invitó a “Me Caigo de Risa”.

Sin embargo, Yolanda Andrade no quería participar en las dinámicas del programa y eso dificultó el trabajo de Faisy.

“De personas que se me han complicado por ejemplo, en Me Caigo de risa, pero no porque no haya querido, por ejemplo Yolanda Andrade”

Faisy