Facundo -de 47 años de edad- es uno de los nombres que suena para entrar en La Casa de los Famosos México 2025.

Es por ello que Facundo fue cuestionado sobre su posible participación en La Casa de los Famosos México 2025, lo que incrementó aún más los rumores.

Facundo dio a entender todo y nada sobre ser habitante en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin confirmar un solo rumor, Facundo respondió a modo de broma: “Mi contrato con La Casa de los Famosos México me prohíbe decir esas cosas”.

Luego, Facundo añadió entre risas: “¡No, no es cierto!”, dejando a los reporteros con la duda por sus palabras.

Facundo desvío el tema asegurando que si estuviera contemplado para el reality “ya le hubieran hablado” para confirmarlo.

Además, Facundo aseguró que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 ya tiene a los participantes, y si no ha recibido ninguna llamada, entonces no será parte del elenco .

La Casa de los Famosos México 2025 está a unas semanas de comenzar y ya se especula quiénes serán los integrantes.

En un encuentro con la prensa, Facundo bromeó sobre su posible participación en La Casa de los Famosos México 2025.

A pesar que pudo haber “regado” su entrada al popular reality show, puso en balance su edad para ser uno de los nuevos participantes.

Reconoció que aunque tiene experiencia en este tipo de formatos —participó y fue segundo lugar en Big Brother VIP— ya está “muy viejo” para participar.

Además de que los intereses de Facundo han cambiado con los años.

“Ya estoy ruco para esas cosas, siento que entran más jovenes ahí ¿no? yo me porto bien y por eso no se me nota la edad.”

Facundo