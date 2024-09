Hijo de Mario Bezares explica que cumbia de Mayito que pusieron en La Casa de los Famosos 2024 no es su canción

¿Cumbia de Mayito no es autoría del hijo de Mario Bezares? Él explica que la canción que pusieron en La Casa de los Famosos 2024 no es suya.

El martes 24 de septiembre los finalistas de La Casa de los Famosos 2024 recibieron una gran sorpresa y es que pudieron convivir con sus familias luego de más de dos meses de estar encerrados.

Mario Bezares -de 65 años de edad- tuvo como invitado a su hijo Alejandro, quien se mostró muy feliz con la participación que ha tenido su papá dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Alejandro Bezares, también conocido como DJ Bzars, tiene una extensa carrera dentro de la música por lo que no dudo en hacer una versión de la canción Mayito que se creó en La Casa de los Famosos 2024.

Para sorprender a Mario Bezares, la producción de La Casa de los Famosos 2024 decidió poner la versión que hizo su hijo de la canción Mayito.

Sin embargo, Alejandro Bezares reveló que en realidad la canción que pusieron no es suya, pues él hizo una versión en electrónica y no cumbia.

Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024 (@mbezares)

Está fue la versión de la canción de Mayito que se presentó en La Casa de los Famosos 2024, pero no fue del hijo de Mario Bezares

Dentro de La Casa de los Famosos 2024 Briggitte Bozzo -de 23 años edad- inventó la canción Mayito para apoyar a Mario Bezares.

Junto con Gala Montes -de 24 años de edad- incluso le pusieron coreografía, por lo que de inmediato el tema se viralizó en las redes sociales.

Fue tal el éxito de la canción que se creó en La Casa de los Famosos 2024, que el hijo de Mario Bezares decidió hacer su propia versión incluyendo las voces de Briggitte Bozzo.

Aprovechando que Alejandro Bezares habría ingresado a La Casa de los Famosos 2024, la jefa decidió poner la canción para que la escuchara Mario Bezares.

Pero no solo Mario Bezares, sino que también los integrantes del cuarto Mar lograron escucharla en La Casa de los Famosos 2024.

Sin embargo, se generó una gran controversia y es que al parecer no fue la versión que creó Alejandro Bezares.

Hijo de Mario Bezares explica que cumbia de Mayito que pusieron en La Casa de los Famosos 2024 no es su canción

A través de un video, Alejandro Bezares explicó que la versión de Mayito que pusieron en La Casa de los Famosos 2024 no fue la de él.

Alejandro Bezares destacó que pusieron una versión cumbia y la de él es más electrónica.

En el video, Alejandro Bezares señaló que quedó en shock al escuchar esta versión porque pensó que pondrían la suya.

Alejandro Bezares destacó que no quería hacer las cosas grandes y por eso no dijo nada pues no quería dejar mal a la producción de La Casa de los Famosos 2024.

Pero dejó en claro que no se estaba adjudicando la autoría de esa versión y quería que la persona que la hizo tuviera su crédito.

“Quiero aclarar que esta versión cumbia yo no la hice, ¿ok? Yo no me la estaba adjudicando, simplemente en este momento me freseé. Yo estaba realmente esperando esta canción que es la versión que yo hice. Cuando le pico al botón rojo, yo esperaba mi versión y de repente quiero que vean la cara” Alejandro Bezares

Alejandro Bezares puntualizó que en realidad no supo hacer con tantas cámaras y él solo quería estar más tiempo con su papá.

“Hasta le digo a la ‘Jefa’, esto es una cumbia y no sé, realmente por noble, por educación no quise como que decir nada, simplemente seguí la corriente, no sé había muchas cámaras” Alejandro Bezares

Para finalizar su video, Alejandro Bezares aclaró que no quería hacer más escándalo, pero quería aclarar que el tema que se escuchó no era suyo.

“Simplemente quería aclarar: no hago cumbias simplemente no quería contradecir a la ‘Jefa’, estaba más concentrado en disfrutar el momento, en estar con mi papá. Dije: ‘Luego lo aclaro’, pero sí, esa canción es completamente de otra persona, no es mía, yo no la hice. Puro amor, no quiero tirar ‘hate’, simplemente alguien más hizo esa versión y no me la quiero adjudicar y por eso estoy haciendo este video” Alejandro Bezares

Esta es la versión que creó el hijo de Mario Bezares del tema Mayito

A través de sus redes sociales, Alejandro Bezares ya había compartido su versión y vemos que si es completamente diferente a la que se mostró en La Casa de los Famosos 2024.

Alejandro Bezares ya habría compartido que a él le gusta la música electrónica por lo que su versión de Mayito es en este tenor.

Pese a este error, Alejandro Bezares se comprometió a hacerle una canción a ‘Las Chicas Superponedoras’.

A continuación te mostramos la versión que creó Alejandro Bezares del tema Mayito.