De forma sorpresiva, Gala Montes y David Bozzo, el hermano de Briggitte Bozzo, se besaron en La Casa de los Famosos 2024, durante una dinámica que hubo con los familiares.

La dinámica para llorar y enternecer al público se le salió un poco de control a La Jefa de La Casa de los Famosos 2024 cuando inesperadamente David Bozzo le pidió un beso a Gala Montes y ella se lo cumplió.

Y es que luego del lazo entre Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- y Gala Montes, parece que a su hermano le recordaron que su primer beso fue con la actriz, así que sin más le pidió revivirlo y las cámaras de La Casa de los Famosos 2024 lo captaron todo.

Así que te compartimos cómo se vivió el beso entre Gala Montes -de 24 años de edad- y David Bozzo en La Casa de los Famosos 2024.

Definitivamente la producción de La Casa de los Famosos 2024 ahora sí logró sorprender a los 5 finalistas del reality show, pues la noche del 24 de septiembre les llevaron a sus familiares.

Con un familiar de cada uno de los habitantes comenzó no solo la convivencia, sino la dinámica por la moneda de plata que dejó una gran sorpresa para una de las duplas.

Pero sin duda, para los fans de La Casa de los Famosos 2024 lo que más sorprendió fue el beso que Gala Montes protagonizó con David Bozzo, el hermano de Briggitte Bozzo.

En una dinámica más íntima lejos del cotorreo que traían con los habitantes, David Bozzo se puso al frente del team Mar para dar algunas palabras cuando le cantó directo un beso a Gala Montes.

Pero ¿Por qué con Gala Montes? No es que David Bozzo haya reconocido que la amiga de su hermana le gusta ni mucho menos, sino que el beso es un tema del pasado.

Con mucha simpatía, el hermano de Briggitte Bozzo contó a los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 que su primer beso fue con Gala Montes aunque él ni se acuerda.

Y es que recordemos que Gala Montes y Briggitte Bozzo comenzaron a trabajar desde niñas juntas en algunos proyectos, lo que habría causado el beso con el hermano de la influencer.

Ante ello, David Bozzo dejó ver la lástima de no acordarse de ese primer beso y al canto de los habitantes de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes se levantó y cumplió su deseo de revivir el momento.

“Fuiste mi primer beso y no me acuerdo (...) no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó, no pueden estar difamando mi imagen y si van a estar diciendo que pasó, tiene que pasar (...)

No pues ya me acordé, sí, sí fue mi primer beso”.

David Bozzo, hermano de Briggitte Bozzo.