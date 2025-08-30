Fabiola Martínez -de 27 años de edad- exhibió a Alex Montiel como infiel y se quedó esperando la demanda en su contra.

Y es que después de exponer la relación que sostuvo con el influencer, el Escorpión Dorado amenazó con proceder de manera legal.

Fabiola Martínez reaparece tras escándalo de infidelidad con Alex Montiel

Fabiola Martínez concedió una entrevista en la que puntualizó cómo ha vivido después del escándalo con el Escorpión Dorado.

Fue el propio Alex Montiel quien, en palabras de la presentadora, la orilló a revelar la verdad, más que nada para limpiar su imagen.

Fabiola Martínez en YouTube (Captura de video)

FabiolaMartínez recordó cómo fue la primera vez que Alex Montiel la hizo quedar “como la amante”.

En aquella ocasión, asegura, hubo mucho hate en su contra, mismo que tuvo que resistir por ella y por sus hijas.

Sin embargo, fue la segunda ocasión cuando no estuvo dispuesta a dejarlo pasar, pues no se le hacía justo que Alex Montiel le mintiera a sus fans para quedar bien él.

Por fortuna para Fabiola Martínez, asegura que esta vez los mensajes de apoyo fueron más que los de odio.

Y aunque aseguró que tampoco es la persona más buena del mundo, sí era importante para ella que la verdad prevaleciera.

En cuanto a la demanda que prometió Alex Montiel, ella no ha tenido respuesta.

Pero, Fabiola Martínez adelantó tener un equipo legal listo si es que este escenario llega a suceder algún día.

Fabiola Martínez y el video donde expuso la infidelidad de Alex Montiel

Fue el pasado 8 de julio de 2025 cuando las redes dieron un vuelco con el live de Fabiola Martínez en YouTube.

Media hora fue suficiente para demostrar con audios, fotos y videos que Alex Montiel sostuvo una relación con ella, por más que lo negara.

La transmisión y su contenido rápidamente se viralizaron, siendo que el Escorpión Dorado fue blanco de burlas y memes.

Un escándalo que lo persigue en la actualidad a pesar de que se negó a dar mayores declaraciones al respecto.