El cantante Eduardo Antonio, de 53 años de edad, hizo enojar a mucha gente pues tiñó a su perrito, razón por la que está siendo acusado de maltrato animal.

Verás, Eduardo Antonio, quien en el pasado sostuvo un romance con Niurka Marcos, de actualmente 55 años de edad, caminó por la alfombra azul de la primera edición de “Mujeres Latinas en la Musica” de Billboard donde su perrito le robó cámara.

Y es que el cachorro estaba teñido de amarillo, disfrazado como Pikachu, el personaje de la caricatura Pokémon, por lo que Eduardo Antonio explicó que para la caracterización utilizó pintura vegana no tóxica.

Pero esto no frenó la molestia de las personas que acusaron al cantante y compositor cubano de maltrato animal.

Cantante Eduardo Antonio (@eldivodeplacetas / Instagram)

Acusan a ex de Niurka de maltrato animal

“OMG”, “Pobre perrito”, “es mascota no accesorio”, se lee entre los comentarios de la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, quien compartió las imágenes.

Por si fuera poco, Eduardo Antonio también está recibiendo críticas por su rostro ya que hay quien asegura que se pasó del Botox.

Eduardo Antonio tiñe a su perro (@eldivoplacetas / Instagram)

¿Teñir a los perros es peligroso?

Teñir a los animales se volvió moda en los concursos de peluquería canina, practica que ha tomado fuerza en Japón y China. Por supuesto en México también se ha visto a perros teñidos, pero ¿esta practica es peligrosa?

Aunque se utilizan pinturas veganas a base de agua no tóxicas para darle un estilo colorido a algunos animales es recomendable no hacerlo por…

Estrés

Debido a que este proceso requiere de tiempo, el animal debe pasar por un proceso de al menos una hora para ser teñido y secado.

Alergia

Pese a que ciertos productos aseguran haber sido creados con ingredientes naturales para no alterar el PH, no es garantía de no provocar alergias especialmente en pieles sensibles. Ciertas razas de perros podrían experimentar picazón, dolor e irritación.

Intoxicación

Muchos tintes no pasan las características reglamentarias por falta de regularización por lo que si este se lame o se ingiere por el animal resulta perjudicial.

Camufla su olor

Las colonias o tintes de pelo camuflan el olor del animal lo que complica que estos se relacione con otros animales, recuerda que es así como ellos se comunican, a través del olor.