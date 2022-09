Por primera vez desde su accidente, Eugenio Derbez se dejó ver postrado en una cama, a través de un video subido a redes sociales, donde explicó qué le pasó realmente, ante los rumores que se han desatado sobre el asunto.

En la grabación de poco más de 21 minutos, Eugenio Derbez de 61 años de edad, confirmó que su accidente fue producto de una caída que tuvo mientras jugaba juegos de realidad virtual en compañía de uno de sus hijos.

Eugenio Derbez dió detalles de las graves fracturas que sufrió y el dolor que ha padecido por su hombro destrozado, al grado de tener que pasar dos semanas dormido para soportar el dolor:

“El hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones… creo que pega primero mi codo que al caer con todo mi peso, el codo empujana este hueso que es el húmero, lo empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá, no me rompió la piel, no me traspasó la piel, pero sí se salió hasta acá y en su camino rompió todo lo que había ahí, yo cuando me caí oí como si hubiera caído en unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura muy, muy seria”

Eugenio Derbez