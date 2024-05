El asesinato de Paco Stanley no deja de dar de qué hablar y ahora es Eugenio Derbez quien cuenta que fue visto como “sospechoso”, pues hasta interrogado fue.

Una nueva serie sobre la muerte de Paco Stanley -de 56 años de edad- está a punto de transmitirse, por lo que se está volviendo a recordar los famosos que fueron vinculados a él.

Y es que se trató de Eugenio Derbez -de 62 años de edad- uno de los famosos que fue cercano a Paco Stanley, pero no solo eso, sino que hasta lo vieron como “sospechoso”.

El 7 de junio de 1999 es una fecha relevante para más de un amante de la farándula mexicana, pues fue el día en que mataron a Paco Stanley y aquel en el que se vio vuelto más de uno en su muerte.

A la sorpresa de varios, Eugenio Derbez contó a las cámaras de Despierta América, que él fue visto como “sospechoso” en la muerte de Paco Stanley y todo por algo que él vio como insignificante.

Eugenio Derbez tenía 38 años de edad, cuando Paco Stanley fue acribillado en el Charco de las Ranas, CDMX.

Y déjanos decir que no es extraño que no recuerdes a Paco Stanley y Eugenio Derbez compartiendo cámara, pues sus trabajos fueron contados.

Eugenio Derbez cuenta que la policía lo vio como “sospechoso” en la muerte de Paco Stanley y hasta lo llamaron a declarar; todo por un espectacular.

Según la versión del actor mexicano, días antes del asesinato de Paco Stanley, Eugenio Derbez trabajó con él en un “espectacular atacándolo”.

En aquel momento, para la Fiscalía, Eugenio Derbez era “sospechoso” porque simbólicamente había atacado a Paco Stanley.

“Me tocó ir a declarar, me llamó la autoridad a declarar porque justo cuando falleció, a unos días antes yo había tenido un espectacular atacándolo. Entonces a raíz de eso me llamaron a declarar, me hizo mucha gracia, pero bueno”.

Eugenio Derbez, actor.